Nueva moneda coleccionable de ¢50 con imagen de lagartija estará disponible en línea en Banco Nacional

El Banco Nacional (BN) anunció que, a partir del próximo martes 26 de agosto, la moneda coleccionable de ¢50 con un diseño que destaca la lagartija o anolis, símbolo del ecosistema del bosque tropical seco.

La entidad estatal informó, en un comunicado de prensa, que la moneda estará disponible exclusivamente en su tienda digital BN Shop. El día 26 de agosto también se pondrá a la venta en otras 15 entidades y su venta es limitada.

La pieza de ¢50 será presentada en dos formatos de alta calidad: en estuche y en acrílico, ambos con un costo de ¢8.650.

El Banco Nacional efectuará la venta en línea de la moneda coleccionable de ¢50 con el diseño que destaca la lagartija o anolis. (Cortesía La Nación/Cortesía La Nación)

La venta iniciará a las 9:30 a. m. y la cantidad disponible será limitada, por lo que se recomienda a los interesados crear previamente su usuario en la plataforma para agilizar el proceso de compra.

Según explicó Sheila Villalobos, directora de Productos y Servicios de Captación del BN, con la venta en línea buscan evitar filas y facilitar el acceso a productos a los clientes.

Cada persona podrá adquirir un máximo de dos monedas por transacción: una en estuche y otra en acrílico. Posteriormente, el retiro se hará en la Oficina Principal del Banco Nacional, en San José, a partir del día hábil siguiente a la compra y hasta diez días después.

La moneda coleccionable fue acuñada por el Banco Central de Costa Rica (BCCR).

En total, el BCCR hizo 10.000 monedas de colección en acrílico y 7.000 monedas de colección en estuche, las cuales repartió entre las 15 entidades para su venta.

El martes 26 de agosto también se pondrán en circulación la moneda de colección, saldrá la pieza para su uso como medio de pago, con un valor nominal de ¢50. Esta se distingue por no incorporar elementos de color en su diseño.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La información fue investigada y seleccionada por un periodista y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.