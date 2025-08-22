Economía

Nueva moneda coleccionable de ¢50 con imagen de lagartija estará disponible en línea en Banco Nacional

Pieza se pondrá a la venta el próximo 26 de agosto en 15 entidades y se limita compra de dos unidades por persona

EscucharEscuchar
Por Óscar Rodríguez

El Banco Nacional (BN) anunció que, a partir del próximo martes 26 de agosto, la moneda coleccionable de ¢50 con un diseño que destaca la lagartija o anolis, símbolo del ecosistema del bosque tropical seco.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Banco NacionalBanco Centralmoneda coleccionable¢50
Óscar Rodríguez

Óscar Rodríguez

Editor de Economía. Máster en Periodismo Económico de la Universidad Rey Juan Carlos de España. Escribe sobre finanzas y macroeconomía. Ganador del premio Jorge Vargas Gené 2015 y Distinción del Mérito Periodístico 2011 de Canatur. Redactor del año La Nación en 2017.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.