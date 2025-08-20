Economía

¿Cuándo y dónde podrá comprar la nueva moneda coleccionable de ¢50? Aquí los detalles

Descubra dónde comprar la nueva moneda coleccionable de ¢50 con un diseño de lagartija. Estará disponible en 15 entidades y su venta es limitada.

EscucharEscuchar
Por Óscar Rodríguez
A partir del martes 26 de agosto saldrá a la venta al público la cuarta moneda coleccionable de ¢50 que resalta la fauna de los ecosistemas con Lagartija como principal imagen.
A partir del martes 26 de agosto saldrá a la venta al público la cuarta moneda coleccionable de ¢50 que resalta la fauna de los ecosistemas con Lagartija como principal imagen. (Cortesía BCCR/Cortesía BCCR)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Banco Centralmoneda coleccionable¢50
Óscar Rodríguez

Óscar Rodríguez

Editor de Economía. Máster en Periodismo Económico de la Universidad Rey Juan Carlos de España. Escribe sobre finanzas y macroeconomía. Ganador del premio Jorge Vargas Gené 2015 y Distinción del Mérito Periodístico 2011 de Canatur. Redactor del año La Nación en 2017.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.