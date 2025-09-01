¿Trabajó este domingo 31 de agosto? Conozca si le corresponde pago doble por el feriado

Este domingo será feriado por el Día de la Persona Negra y la Cultura Afrocostarricense. Le contamos si le deben pagar aunque no trabaje.

El pasado domingo 31 de agosto, Costa Rica conmemoró el Día de la Persona Negra y la Cultura Afrocostarricense, una fecha oficial que no implica pago obligatorio según las disposiciones laborales.

Esto significa que si una persona trabajó ayer, el derecho a recibir pago doble dependerá de cómo esté contratado y de la naturaleza del empleo.

LEA MÁS: ¿Viajará próximamente a Colombia? Tome nota de esta información importante sobre la vacuna de fiebre amarilla

En contratos con pago mensual o quincenal, el salario ya contempla los feriados.

Si trabajó ese domingo, recibirá un salario sencillo adicional por la jornada efectuada. En caso de laborar horas extra, éstas deben pagarse a tiempo y medio, pero calculadas sobre el valor de la jornada sencilla.

Para contratos con pago por hora, por día o semanal en actividades no comerciales, si se trabajó ese domingo, solo corresponde el pago ordinario del día.

Del mismo modo, las horas extra deben abonarse a tiempo y medio sobre el salario habitual.

En cambio, si el domingo 31 de agosto fue su día habitual de descanso y no fue requerido para trabajar, no se genera derecho a pago adicional ni a compensación en otro día.

LEA MÁS: Facturación 4.4 entra en rigor esta semana: incluye Sinpe Móvil y nuevos controles de IVA

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La información fue investigada y seleccionada por un periodista y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.