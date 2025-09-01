¿Viajará próximamente a Colombia? Tome nota de esta información importante sobre la vacuna de fiebre amarilla

Ministerio de Salud vacunará contra la fiebre amarilla en el Estadio Nacional a viajeros con tiquete aéreo a Colombia emitido antes del 15 de agosto.

Una nueva jornada de vacunación contra la fiebre amarilla se llevará a cabo este jueves 4 y viernes 5 de setiembre en el Estadio Nacional, entre las 8 a. m. y las 12 p.m.

La campaña está dirigida exclusivamente a personas con vuelos programados a Colombia durante setiembre u octubre y que adquirieron su tiquete aéreo antes del 15 de agosto, según informó el Ministerio de Salud.

Durante ambos días, se habilitarán 300 citas por jornada, las cuales deberán solicitarse mediante un formulario digital que estará disponible a partir del lunes 1 de setiembre, desde las 2 p. m., en el siguiente enlace: https://www.ministeriodesalud.go.cr/citas/citas.html

El Ministerio de Salud explicó que esta estrategia busca dar prioridad a quienes ya tenían viajes planificados hacia territorio colombiano.

La fiebre amarilla es una enfermedad viral transmitida por mosquitos, y Colombia figura dentro de las naciones que exigen este requisito sanitario a ciertos viajeros.

