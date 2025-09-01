El País

¿Viajará próximamente a Colombia? Tome nota de esta información importante sobre la vacuna de fiebre amarilla

La campaña busca priorizar a personas con viajes ya programados hacia territorio colombiano

Por Silvia Ureña Corrales
Ministerio de Salud vacunará contra la fiebre amarilla en el Estadio Nacional a viajeros con tiquete aéreo a Colombia emitido antes del 15 de agosto.
Ministerio de Salud vacunará contra la fiebre amarilla en el Estadio Nacional a viajeros con tiquete aéreo a Colombia emitido antes del 15 de agosto.







