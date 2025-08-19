Conozca la nueva función de Google que encuentra vuelos baratos en segundos con inteligencia artificial

Google estrenó una función con inteligencia artificial para buscar vuelos baratos sin complicaciones, aunque solo está disponible en tres países.

Google lanzó una nueva función llamada Flight Deals, integrada dentro de su buscador Google Flights, que utiliza inteligencia artificial para identificar los vuelos más económicos disponibles.

La herramienta se encuentra en fase beta y por el momento solo está habilitada en Estados Unidos, Canadá e India.

Ofertas de Vuelos permite describir el tipo de viaje deseado. Por ejemplo, una persona puede buscar “viaje de una semana este invierno a una ciudad con buena gastronomía, sin escalas”, o bien, “viaje de esquí de 10 días a una estación de primera clase con nieve fresca”.

A partir de esa información, la plataforma muestra una lista de destinos y precios que se ajustan al perfil solicitado, sin que el usuario deba probar múltiples fechas o filtros.

Esta herramienta usa inteligencia artificial para interpretar las características clave del viaje que el usuario describe.

Luego, conecta esa información con los datos en tiempo real del servicio Google Flights, y genera una lista de vuelos relevantes provenientes de cientos de aerolíneas y agencias de viaje.

Durante esta etapa de prueba, no se requiere registro para usar el servicio.

Quienes vivan en alguno de los tres países habilitados pueden acceder desde el sitio web de Ofertas de Vuelos o mediante el menú principal de Google Flights.

