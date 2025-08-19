Tecnología

Conozca la nueva función de Google que encuentra vuelos baratos en segundos con inteligencia artificial

La función combina inteligencia artificial con datos en tiempo real para mostrar vuelos económicos según el tipo de viaje que usted describa

EscucharEscuchar
Por El Tiempo / Colombia / GDA y Silvia Ureña Corrales
Google estrenó una función con inteligencia artificial para buscar vuelos baratos sin complicaciones, aunque solo está disponible en tres países.
Google estrenó una función con inteligencia artificial para buscar vuelos baratos sin complicaciones, aunque solo está disponible en tres países. (Canva /Fotocomposición Canva)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaSUCVuelosGoogleInteligencia ArtificialGoogle Flights
El Tiempo Colombia

El Tiempo / Colombia / GDA

El Tiempo es un periódico colombiano fundado el 30 de enero de 1911. Es en la actualidad el diario de mayor circulación en Colombia. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

Silvia Ureña Corrales

Silvia Ureña Corrales

Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.