Atención padres: YouTube utilizará la IA para verificar la edad y activar protecciones a menores

YouTube inició pruebas en Estados Unidos para implementar un sistema de inteligencia artificial (IA) que determinará si un usuario es mayor de edad, con el fin de adaptar el contenido y las medidas de seguridad según la edad detectada.

La plataforma indicó que el sistema evaluará señales como los tipos de videos buscados, las categorías de videos reproducidos y la antigüedad de la cuenta.

LEA MÁS: Mapa de amigos en Instagram: ¿herramienta social o amenaza para su privacidad?

El anuncio se presentó en el blog oficial de la compañía. Según la información, el despliegue del aprendizaje automático comenzará en las próximas semanas y se aplicará inicialmente a un grupo reducido de usuarios en ese país.

Cuando el sistema identifique que un perfil corresponde a un adolescente, se activarán de forma automática restricciones de publicidad personalizada, herramientas de bienestar digital y controles adicionales en las recomendaciones.

En caso de que la IA determine erróneamente que una persona es menor de 18 años, el usuario podrá confirmar su edad mediante una tarjeta de crédito o una identificación oficial.

LEA MÁS: ¿Qué es la inteligencia artificial y para qué sirve? Guía básica para entenderla y comenzar a usarla

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de una agencia de noticias y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.