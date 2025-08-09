Esta es la función de WhatsApp que muchos no saben que existe: ¿Por qué recomiendan activarla?

WhatsApp lanzó Privacidad avanzada del chat para bloquear exportación de mensajes y frenar su uso en inteligencia artificial.

WhatsApp incorporó la herramienta “Privacidad avanzada” del chat para fortalecer la seguridad de las conversaciones y ofrecer mayor control sobre el contenido compartido.

La función, disponible en la última versión de la aplicación, actúa tanto en chats individuales como en grupos, y fue diseñada para contextos sensibles.

LEA MÁS: Cómo vaciar la papelera de WhatsApp y liberar espacio en su celular

Al activarla, se bloquea que otros participantes exporten conversaciones, descarguen archivos de forma automática o utilicen mensajes en herramientas de inteligencia artificial.

El objetivo es reducir el riesgo de filtraciones y proteger la confidencialidad dentro de la plataforma.

Según la compañía, esta opción resulta útil en grupos donde las personas no se conocen bien, pero comparten información delicada, como en casos de temas de salud o coordinación de actividades comunitarias.

Para habilitarla, basta con abrir el chat, tocar el nombre en la parte superior y acceder a la opción Privacidad avanzada del chat. Esta es su primera versión y WhatsApp anunció que desarrollará actualizaciones con más configuraciones de seguridad.

Otras funciones para proteger conversaciones en WhatsApp

Además de la nueva herramienta, la plataforma dispone de opciones que refuerzan la seguridad:

Cifrado de extremo a extremo : protege conversaciones, llamadas y archivos, de manera que solo el emisor y el receptor puedan acceder.

: protege conversaciones, llamadas y archivos, de manera que solo el emisor y el receptor puedan acceder. Bloqueo de chats : permite usar contraseña, huella dactilar o reconocimiento facial.

: permite usar contraseña, huella dactilar o reconocimiento facial. Verificación en dos pasos : solicita un PIN adicional para registrar el número en otro dispositivo.

: solicita un PIN adicional para registrar el número en otro dispositivo. Mensajes temporales : elimina mensajes automáticamente después de 24 horas, 7 días o 90 días.

: elimina mensajes automáticamente después de 24 horas, 7 días o 90 días. Ocultar información personal : controla quién ve foto de perfil, estado, última conexión o confirmaciones de lectura.

: controla quién ve foto de perfil, estado, última conexión o confirmaciones de lectura. Reportar y bloquear contactos: impide nuevas comunicaciones de remitentes no deseados o sospechosos.

Estas funciones reflejan el compromiso de WhatsApp con la privacidad digital, ofreciendo herramientas para que cada persona mantenga el control sobre sus datos y conversaciones en línea.

LEA MÁS: El nuevo ChatGPT-5 ya está aquí: así funciona el sistema de IA más potente de OpenAI

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.