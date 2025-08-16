Tecnología

WhatsApp estrena función para programar llamadas: así puede activarla paso a paso

La aplicación añadió una herramienta que permite agendar llamadas y videollamadas grupales

EscucharEscuchar
Por El Universal / México / GDA
WhatsApp añade una opción para organizar videollamadas desde el menú de los chats, facilitando la creación y el envío de enlaces.
WhatsApp permite agendar llamadas con fecha, hora y duración. Los participantes recibirán alertas antes del inicio. (YOUTUBE WHATSAPP/YOUTUBE WHATSAPP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaSUCWhatsAppLlamadasWhatsApp llamadas
El Universal

El Universal / México / GDA

El Universal de México forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica. Es uno de los diarios de mayor circulación en México

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.