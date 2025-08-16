WhatsApp estrena función para programar llamadas: así puede activarla paso a paso

WhatsApp permite agendar llamadas con fecha, hora y duración. Los participantes recibirán alertas antes del inicio.

WhatsApp implementó una nueva función que permite programar llamadas de audio o video, tanto individuales como grupales.

Esta herramienta facilita la organización de reuniones virtuales con anticipación y mejora la interacción entre los participantes.

La compañía anunció la actualización mediante una publicación en su sitio web oficial, donde detalló que los usuarios ya pueden agendar llamadas dentro de la aplicación y enviar invitaciones con antelación.

Además, se integraron nuevas funciones para que las videollamadas grupales sean más dinámicas, como levantar la mano para solicitar la palabra o enviar reacciones sin interrumpir la conversación.

Pasos para programar una llamada en WhatsApp

Para utilizar esta función, el procedimiento es simple. A continuación, el paso a paso:

Ingrese a la pestaña de Llamadas dentro de WhatsApp. Presione el ícono de “+”. Seleccione la opción Programar llamada. Asigne un nombre a la llamada, agregue una descripción y elija la fecha y hora. Defina la duración de la llamada o active la opción “Eliminar hora de finalización” si no desea establecer un límite. Escoja si será una llamada de audio o video. Pulse el botón de “Enviar”. Seleccione al contacto o grupo con el que desea agendar la llamada.

También puede añadir la llamada a su calendario personal, lo cual facilita el seguimiento del evento. Los participantes recibirán una notificación automática antes de que la llamada inicie.

Quienes generen el enlace recibirán alertas cuando otros usuarios se unan a la llamada.

Mejora en la experiencia de videollamadas

WhatsApp introdujo dos herramientas adicionales para mejorar la comunicación durante las llamadas grupales:

La opción de levantar la mano para pedir la palabra.

para pedir la palabra. Reacciones que permiten expresar ideas sin interrumpir a los demás.

