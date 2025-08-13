Mitos y verdades sobre cómo ahorrar datos y batería en su celular

Lo que no le han contado sobre ahorrar batería y datos en el celular.

La preocupación por quedarse sin datos móviles o batería es cada vez más frecuente entre usuarios de teléfonos inteligentes.

El operador de fibra y telefonía móvil español Finetwork aclaró cuáles son los principales mitos y realidades que circulan sobre el ahorro de energía y de datos.

Cómo ahorrar batería en el celular

Según Finetwork, la pantalla es uno de los componentes que más consume energía. Bajar el brillo ayuda a extender la autonomía. El modo oscuro también es útil en pantallas OLED, ya que los colores oscuros requieren menos energía.

Por el contrario, cerrar aplicaciones en segundo plano o desactivar el WiFi cuando no se usa no produce el ahorro esperado. Esto se debe a que reabrir las aplicaciones y buscar redes nuevamente exige más consumo.

Dejar el celular conectado toda la noche tampoco daña la batería en modelos actuales. Estos dispositivos detienen la carga al alcanzar el 100%.

Consejos para reducir el gasto de datos móviles

Ver videos en baja resolución disminuye el consumo de datos. Usar redes WiFi públicas también evita gastar el plan contratado, aunque conlleva riesgos de seguridad para el dispositivo.

El modo avión no reduce el consumo, sino que lo impide al desactivar todas las conexiones. Desactivar el 5G tampoco implica necesariamente un ahorro, ya que el gasto depende del uso del teléfono.

Finetwork recomendó reducir el brillo, activar el modo ahorro de energía y limitar las actualizaciones automáticas para extender la batería.

En cuanto a los datos, sugirió desactivar la reproducción automática de videos y conectarse a WiFi siempre que sea posible.

