Empresa privada busca personal de seguridad para trabajar en el Aeropuerto Juan Santamaría: así puede aplicar

Buscan personal con requisitos mínimos para seguridad en el Juan Santamaría. La feria será en Alajuela el sábado 6 de setiembre.Foto: Rafael Pacheco Granados

Una feria de empleo se llevará a cabo en Alajuela este sábado 6 de setiembre de 2025, con el objetivo de reclutar personal para trabajar en el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría.

El evento tendrá lugar en el Centro de Comercio Internacional de Alajuela, oficina #78, en un horario de 8 a. m. a 12 p. m.

La convocatoria está dirigida a personas que cuenten con noveno año aprobado y el curso básico en seguridad privada, quienes podrían optar por un puesto en el área de seguridad aeroportuaria.

La empresa organizadora es ACSL, la compañía busca fortalecer su equipo de trabajo en el aeropuerto con personal capacitado para jornadas de cuatro horas.

Los interesados pueden presentarse directamente en la sede del evento o bien comunicarse previamente al número 8754-2772 para obtener más información.

