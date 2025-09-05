Economía

Empresa privada busca personal de seguridad para trabajar en el Aeropuerto Juan Santamaría: así puede aplicar

El puesto es para una jornada parcial y tiene requisitos específicos que debe conocer

EscucharEscuchar
Por Silvia Ureña Corrales
Aeropuerto Juan Santamaría, amanecer
Buscan personal con requisitos mínimos para seguridad en el Juan Santamaría. La feria será en Alajuela el sábado 6 de setiembre.Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaSUCEmpleoPlazasVacantesTrabajoAeropuerto Juan Santamaría
Silvia Ureña Corrales

Silvia Ureña Corrales

Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.