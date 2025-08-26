Aeropuerto Juan Santamaría entre los cinco mejores del mundo

El aeropuerto Juan Santamaría fue certificado como uno de los cinco mejores del mundo en experiencia del pasajero. Foto: Rafael Pacheco Granados

El Aeropuerto Internacional Juan Santamaría (AIJS) ingresó al exclusivo grupo de los cinco mejores aeropuertos del mundo en experiencia del pasajero, tras obtener la certificación nivel 5 del programa Customer Experience (CX) del Consejo Internacional de Aeropuertos (ACI).

Este logro convirtió al AIJS en el segundo en América Latina y el Caribe con dicha acreditación. El reconocimiento resaltó el avance en temas como innovación tecnológica, bienestar laboral, y una cultura de atención centrada en el usuario.

Para alcanzar este nivel, AERIS, gestor del aeropuerto, impulsó una serie de acciones clave:

Creó el Comité de Customer Experience del SJO , con representantes de aerolíneas, comercios, entidades gubernamentales y AERIS.

, con representantes de aerolíneas, comercios, entidades gubernamentales y AERIS. Activó un programa de bienestar para los colaboradores , que incluyó actividades deportivas y un sistema de reconocimiento al buen servicio.

, que incluyó actividades deportivas y un sistema de reconocimiento al buen servicio. Realizó talleres de co-creación junto con pasajeros, comercios y aerolíneas, donde identificaron oportunidades de mejora.

junto con pasajeros, comercios y aerolíneas, donde identificaron oportunidades de mejora. Capacitó a más de 600 personas en servicio al cliente y trabajo en equipo, bajo la filosofía “Pura Vida”.

en servicio al cliente y trabajo en equipo, bajo la filosofía “Pura Vida”. Incorporó mejoras tecnológicas , como un tomógrafo en filtros de seguridad, estaciones de recarga, nuevas rotulaciones y reorganización de filas en el check-in.

, como un tomógrafo en filtros de seguridad, estaciones de recarga, nuevas rotulaciones y reorganización de filas en el check-in. Aplicó una encuesta anual de engagement, que permitió conocer el bienestar del personal y alinear los esfuerzos con la experiencia del pasajero.

Desde 2022, los índices de satisfacción del pasajero han mantenido un crecimiento constante. En 2025, el AIJS alcanzó calificaciones de 4,49 en satisfacción y 4,45 en experiencia, en una escala de 5.

En América Latina, solo 21 aeropuertos integran el programa CX de ACI, y únicamente el Aeropuerto de Quito comparte con el Juan Santamaría la certificación nivel 5.

AERIS proyectó nuevos objetivos como la implementación de biometría en controles migratorios y la búsqueda de acreditaciones adicionales.

El AIJS conecta actualmente a Costa Rica con 37 destinos internacionales, mediante 25 aerolíneas comerciales extranjeras y dos nacionales.

