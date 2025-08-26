Centroamérica estrena su primera gran estación de carga rápida para vehículos eléctricos

El ICE instala en Costa Rica la primera estación de carga rápida de Centroamérica con seis cargadores eléctricos.

Centroamérica ya cuenta con su primera gran estación de carga rápida para vehículos eléctricos. El proyecto, ubicado en Villa Bonita de Alajuela, Costa Rica fue desarrollado por el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE).

La estación incluye seis cargadores rápidos, una cafetería a cargo de Coopodeta y conexión a internet mediante la red Kölbi. Esta infraestructura busca facilitar la transición hacia la movilidad eléctrica en la región.

Según el ICE, este punto es parte de un plan nacional que refuerza el desarrollo de una red de carga eficiente y robusta.

Marco Acuña, presidente del Grupo ICE, explicó que el proyecto se enmarca en los objetivos de sostenibilidad de la institución y en el fortalecimiento de la matriz de generación eléctrica nacional.

Con esta apertura, Costa Rica suma 43 cargadores rápidos distribuidos en las siete provincias.

Durante el 2025, se planea instalar cargadores adicionales en Liberia, Guápiles, Garabito, Palmar Norte, Ciudad Neilly, Puerto Viejo de Talamanca, Limón y Pérez Zeledón. En el 2026, se espera que al menos 10 nuevas estaciones entren en funcionamiento.

El ICE invertirá ¢2.000 millones en estas estaciones, que se ubicarán en puntos estratégicos para cubrir rutas de alto tránsito.

