Centroamérica estrena su primera gran estación de carga rápida para vehículos eléctricos

La nueva estación, desarrollada por el ICE, incluye seis cargadores, cafetería y conexión a Internet

Por Silvia Ureña Corrales
El ICE instala en Costa Rica la primera estación de carga rápida de Centroamérica con seis cargadores eléctricos.
El ICE instala en Costa Rica la primera estación de carga rápida de Centroamérica con seis cargadores eléctricos. (Canva/Fotocomposición Canva)







