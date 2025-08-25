El País

Costa Rica inaugura la primera gran estación de carga rápida de Centroamérica

ICE instala infraestructura en Alajuela con cafetería, internet y espacio para vehículos eléctricos

Por Silvia Ureña Corrales
ICE instala en Alajuela seis cargadores rápidos para autos eléctricos con servicios de cafetería e internet.
ICE instala en Alajuela seis cargadores rápidos para autos eléctricos con servicios de cafetería e internet. (ICE /ICE)







