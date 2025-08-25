Cortes de luz en Grecia este martes: conozca los horarios y zonas afectadas

Calle Corinto en Grecia quedará sin luz este martes 26 de agosto de 8:00 a.m. a 1:00 p.m. por mantenimiento del ICE. En la fotografía Ariel Santana. Fotografía José Cordero

El Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) suspenderá temporalmente el servicio eléctrico este martes 26 de agosto en varias zonas del distrito de San Isidro, cantón de Grecia, provincia de Alajuela.

Según informó la institución, la interrupción del suministro ocurrirá entre las 8 a.m. y la 1 p.m., con el fin de realizar labores de mantenimiento en la red eléctrica. Las localidades afectadas incluyen Calle Corinto, en el sector del Puente Nuevo.

LEA MÁS: Estos sectores de San José y Heredia tendrán cortes de luz este martes 26 de agosto

Para más detalles sobre esta suspensión y futuras interrupciones programadas, puede consultar el sitio web oficial del ICE: https://www.iceelectricidad.com/wps/portal/electricidad/Hogar/suspensiones-electricas/suspensiones-programadas

LEA MÁS: Moneda coleccionable de ¢50 con lagartija: esta es la fecha de venta y lo que debe saber

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La información fue investigada y seleccionada por un periodista y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.