Estos sectores de San José y Heredia tendrán cortes de luz este martes 26 de agosto

El próximo martes 26 de agosto, varios sectores de San José y Heredia tendrán suspensiones programadas del servicio eléctrico, como parte de proyectos empresariales, mantenimiento preventivo y obras por contrato de redes eléctricas.

Tirrases, Curridabat

Entre las 7:30 a. m. y 5 p. m., se realizará una extensión de línea y traslado de acometidas desde el salón comunal de Tirrases, 460 metros al este sobre calle Las Mercedes hasta la pulpería El Buen Gusto, incluyendo parte de calle 99.

Referencias afectadas:

Pulpería El Buen Gusto

Calle 101 y calle 99B

Comercial Cail S.A.

Rocalde S.A.

Viviendas de la zona

Tibás, León XIII

Desde las 7:30 a. m. hasta las 4:30 p. m., habrá mantenimiento preventivo en calle 42, desde 100 metros antes del INA hasta 300 metros al norte, incluyendo avenida 55 y 600 metros al oeste hasta la pulpería El Muro.

Sitios afectados:

INA León XIII

Escuela de León XIII

Cen-Cinái de León XIII

Comercios y casas de habitación

Mata Redonda, San José

Entre las 8 a. m. y 4 p. m., se relocalizarán postes frente al parqueo María Auxiliadora.

Lugares afectados:

Casa María Auxiliadora

Parqueo público

Comercios como Tierra Gaucha, Beirute, Novacanta, Berry Café y más

Iglesia San Bosco

INA

Abastecedor San Bosco

Residencias

Purral, Goicoechea

De 8 a. m. a 4 p. m., se relocalizará un poste desde la última parada de buses hasta la escuela Filomena Blanco, y del Bazar y Librería Altamira hacia la misma parada.

Zonas y negocios impactados:

Urbanización Altamira y Amelia #2

La Veraca

Super Purral #2, Super MEKADDES #2

Abastecedores Zuñiga, K y B

Carnicería Purral

Condominio La Esperanza

Santa Bárbara, Heredia

Entre las 8 a. m. y 4 p. m., se realizará una extensión de líneas primarias en la zona de la finca Cuatro Robles, lo que afectará viviendas del lugar.

Santa Ana, San José

Desde las 8 a. m. hasta las 4:30 p. m., se relocalizará postería desde la subestación Escazú en el Alto de Las Palomas hasta la estación de bomberos 1-12, pasando por la plaza Koros.

Referencias incluidas en el corte:

Condominio Cerro Real

Residencial Valle del Sol

Iglesia Bautista Misionera

Tienda Sur Santa Ana

Plaza 5 de Marzo, Plaza Triboli

Municipalidad de Santa Ana

Correos de Costa Rica

Escuela Santa Ana centro

Estética Canina Groom

CMUCR y Centro Médico Torrefuerte

Comercios y restaurantes como Gollo, Pollos Don Macho, Tribeca, Bacchus, El Jardín, entre otros

Para más información sobre suspensiones programadas, consulte:https://www.cnfl.go.cr/servicios/autogestion/suspensiones

