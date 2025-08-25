Estos sectores de San José y Heredia tendrán cortes de luz este martes 26 de agosto

El próximo martes 26 de agosto, varios sectores de San José y Heredia tendrán suspensiones programadas del servicio eléctrico, como parte de proyectos empresariales, mantenimiento preventivo y obras por contrato de redes eléctricas.
Tirrases, Curridabat
Entre las 7:30 a. m. y 5 p. m., se realizará una extensión de línea y traslado de acometidas desde el salón comunal de Tirrases, 460 metros al este sobre calle Las Mercedes hasta la pulpería El Buen Gusto, incluyendo parte de calle 99.
Referencias afectadas:
- Pulpería El Buen Gusto
- Calle 101 y calle 99B
- Comercial Cail S.A.
- Rocalde S.A.
- Viviendas de la zona
Tibás, León XIII
Desde las 7:30 a. m. hasta las 4:30 p. m., habrá mantenimiento preventivo en calle 42, desde 100 metros antes del INA hasta 300 metros al norte, incluyendo avenida 55 y 600 metros al oeste hasta la pulpería El Muro.
Sitios afectados:
- INA León XIII
- Escuela de León XIII
- Cen-Cinái de León XIII
- Comercios y casas de habitación
Mata Redonda, San José
Entre las 8 a. m. y 4 p. m., se relocalizarán postes frente al parqueo María Auxiliadora.
Lugares afectados:
- Casa María Auxiliadora
- Parqueo público
- Comercios como Tierra Gaucha, Beirute, Novacanta, Berry Café y más
- Iglesia San Bosco
- INA
- Abastecedor San Bosco
- Residencias
Purral, Goicoechea
De 8 a. m. a 4 p. m., se relocalizará un poste desde la última parada de buses hasta la escuela Filomena Blanco, y del Bazar y Librería Altamira hacia la misma parada.
Zonas y negocios impactados:
- Urbanización Altamira y Amelia #2
- La Veraca
- Super Purral #2, Super MEKADDES #2
- Abastecedores Zuñiga, K y B
- Carnicería Purral
- Condominio La Esperanza
Santa Bárbara, Heredia
Entre las 8 a. m. y 4 p. m., se realizará una extensión de líneas primarias en la zona de la finca Cuatro Robles, lo que afectará viviendas del lugar.
Santa Ana, San José
Desde las 8 a. m. hasta las 4:30 p. m., se relocalizará postería desde la subestación Escazú en el Alto de Las Palomas hasta la estación de bomberos 1-12, pasando por la plaza Koros.
Referencias incluidas en el corte:
- Condominio Cerro Real
- Residencial Valle del Sol
- Iglesia Bautista Misionera
- Tienda Sur Santa Ana
- Plaza 5 de Marzo, Plaza Triboli
- Municipalidad de Santa Ana
- Correos de Costa Rica
- Escuela Santa Ana centro
- Estética Canina Groom
- CMUCR y Centro Médico Torrefuerte
- Comercios y restaurantes como Gollo, Pollos Don Macho, Tribeca, Bacchus, El Jardín, entre otros
Para más información sobre suspensiones programadas, consulte:https://www.cnfl.go.cr/servicios/autogestion/suspensiones
