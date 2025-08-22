El País

Cortes de luz programados en Curridabat este sábado: este es el horario y las zonas

Extensión de líneas dejará sin electricidad a sectores industriales, comerciales y residenciales durante varias horas

EscucharEscuchar
Por Silvia Ureña Corrales
CNFL cortará la electricidad en Curridabat este 23 de agosto de 7:30 a.m. a 5:00 p.m. por trabajos de extensión de líneas. foto jeffrey zamora (Jeffrey Zamora R)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaSUCCortes de luzCortes de electricidadCNFL
Silvia Ureña Corrales

Silvia Ureña Corrales

Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.