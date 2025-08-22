Cortes de luz programados en Curridabat este sábado: este es el horario y las zonas

CNFL cortará la electricidad en Curridabat este 23 de agosto de 7:30 a.m. a 5:00 p.m. por trabajos de extensión de líneas. foto jeffrey zamora

Los vecinos y empresas del cantón de Curridabat, en San José, enfrentarán una interrupción parcial del servicio eléctrico este sábado 23 de agosto, como parte de un proyecto de extensión de líneas ejecutado por la Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL).

El corte, programado entre las 7:30 a.m. y las 5 p.m., responde a trabajos asociados a la categoría de proyectos empresariales, y afectará importantes zonas residenciales, comerciales e industriales del cantón.

LEA MÁS: ¿Cómo asegurar a un familiar en la CCSS? Conozca los requisitos

Entre los sectores con suspensión del servicio eléctrico se incluyen:

Desde el motel La Fuente 620 metros al este hasta el Centro Médico Corpo Medical , cubriendo cuadrantes entre Calles 63 y 75 , incluyendo zonas aledañas al estadio Lito Monge.

620 metros al este hasta el , cubriendo cuadrantes entre , incluyendo zonas aledañas al estadio Lito Monge. Desde el comercio Metales Perfex 720 metros al sur hasta el río Tiribí , incluyendo Avenida 52 y 52A .

720 metros al sur hasta el , incluyendo . Desde Café Rey 550 metros al este hasta el Parque La Troja , cubriendo calles 83 a 87A .

550 metros al este hasta el , cubriendo calles . Desde Sala de Belleza Mireya 250 metros al sur hasta Portones Automáticos Costa Rica , entre Avenidas 54 y 48A .

250 metros al sur hasta , entre . Desde Coamesa 1,3 kilómetros al norte hasta Impersa S.A., por Calle 61.

Sitios de referencia con afectación

Durante la interrupción, quedarán sin servicio locales como RackNation, Café Rey, Pulpería El Rocío, FerroMax, Lubricentro Chinchilla, Enersol de Costa Rica, Sherwin Williams, Aceros Monge, Soda La Macha, Imesa, Polymer, Concretera Orosi, Grupo Dos S.A., entre decenas de empresas y comercios.

También se verán impactadas múltiples casas de habitación y urbanizaciones como Condominio El Abrevadero, Condominio Portón, Condominio Solar y Condominio Los Alpes.

Para más información sobre suspensiones programadas, consulte:https://www.cnfl.go.cr/servicios/autogestion/suspensiones

LEA MÁS: Gobierno ofrece empleos de hasta ¢1,4 millones: tome nota de cómo aplicar

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La información fue investigada y seleccionada por un periodista y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.