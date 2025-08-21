Cortes de luz en San Pedro y Moravia afectarán comercios y viviendas este viernes: estos son los horarios

San Pedro y Moravia tendrán cortes de luz este 22 de agosto por trabajos de la CNFL que afectarán universidades y residencias.

Los cortes de luz reporatdos por la Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL) se realizarán entre las 7:30 a. m. y las 5 p. m. en San Pedro de Montes de Oca, y de 8 a. m. a 3 p. m. en San Vicente de Moravia, como parte de labores empresariales y de construcción de obras eléctricas, respectivamente.

En San Pedro, la suspensión responde a la instalación de conductor sobre la Avenida 7 y Calle 57, desde las Residencias Estudiantiles de la UCR hasta el Templo Católico San Pedro Apóstol. También afectará parcialmente la Calle 63.

Entre los puntos de referencia incluidos en esta zona se encuentran comercios y locales como Bar Restaurante Erick’s Copas, Plaza Punto U, Panadería Amoretti, Panadería La Colombiana, Radio U, Edificio Cicap, Restaurante Karaoke 88, Reventados Bar, Municipalidad de Montes de Oca, Facultad de Arquitectura de la UCR, así como múltiples residencias universitarias y oficinas de empresas como Geocad S.A., Pagasarri S.A., Dooguest Piece E.I.R.L. y Semanario Universidad.

Por otro lado, en Moravia, el corte programado se realizará frente a la Universidad Católica, donde se ejecutará una extensión de línea primaria trifásica.

En este caso, se verán afectados tanto viviendas como negocios y servicios, tales como el Centro Educativo Las Américas, Ananta Heath Care, Súper Ángela, Will Fitness, El Lagar y Taller Mecánico Speed.

Para más información sobre suspensiones programadas, consulte:https://www.cnfl.go.cr/servicios/autogestion/suspensiones

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La información fue investigada y seleccionada por un periodista y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.