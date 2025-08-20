Conozca estas siete opciones de cursos que el INA impartirá: así puede inscribirse

El INA impartirá en setiembre cursos en temas clave. Vea fechas, requisitos, sedes y cómo matricularse a tiempo.

El Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) anunció la apertura de cuatro cursos gratuitos que se desarrollarán durante setiembre de 2025, tanto de forma presencial como virtual. Las capacitaciones estarán disponibles en Desamparados, Heredia y Naranjo.

Cada curso cuenta con requisitos específicos, un cupo limitado y un proceso de inscripción distinto. A continuación se detalla la información clave para quienes deseen postularse.

1. Gestión ambiental

Se impartirá del 8 al 30 de setiembre, de lunes a viernes de 8 a. m. a 2 p. m., en el Parque La Libertad, CEGEA.

Está dirigido a personas mayores de 18 años con título de noveno año. Aunque no requiere experiencia presencial, se recomienda tener conocimientos previos o vinculación con temas ambientales.

La matrícula será presencial, el 1.° de setiembre a las 11 a. m. en CEGEA. Contacto: Marisol Jiménez Rosales, mjimenezrosales@ina.ac.cr, WhatsApp: 8389-0047.

2. Plan de negocios

Este curso presencial se realizará del 3 de setiembre al 3 de diciembre, los lunes y miércoles de 2 p. m. a 7 p. m., en San Francisco de Heredia, cerca del Hospital de Heredia.

Requiere ser mayor de 18 años, contar con noveno año aprobado y tener una idea de negocio o emprendimiento. Se debe asistir a una sesión informativa el 26 de agosto a las 2 p. m. en la sede.

Las inscripciones se reciben por correo a cvegacruz@ina.ac.cr a partir del 18 de agosto. Responsable: Celia Vega Cruz, 2220-7174.

3. Preparación para una emergencia

Se impartirá de forma virtual mediante Teams, del 10 al 16 de setiembre, en horario de 3 p. m. a 8:25 p. m.

Está dirigido a mayores de 15 años con sexto grado aprobado. La matrícula estará disponible del 18 al 22 de agosto, desde las 8 a. m., en el sitio www.inainscripcioncursos.ac.cr.

Contacto: Anabelle Zamora, 2106-2361, azamoraruiz@ina.ac.cr.

4. Ergonomía

Este curso virtual se desarrollará también por Teams, del 18 al 29 de setiembre, de lunes a viernes, de 3 p. m. a 8:25 p. m.

Requiere bachillerato aprobado y edad mínima de 18 años. La matrícula se habilita del 18 al 22 de agosto en el sitio web, a partir de las 8 a. m.

Responsable: Anabelle Zamora, 2106-2361.

5. Abonos orgánicos

Este curso se impartirá del 9 al 18 de setiembre, de lunes a viernes, de 8 a. m. a 2 p. m., también en el Parque La Libertad (CEGEA).

Está dirigido a personas mayores de 15 años que sepan leer, escribir y realizar operaciones básicas.

La inscripción se realizará presencialmente el 1.° de setiembre a las 9 a. m. en CEGEA. Contacto: Marisol Jiménez Rosales (mjimenezrosales@ina.ac.cr / WhatsApp 8389-0047).

6. Interpretación de planos mecánicos

Este curso se desarrollará de manera presencial, del 2 de setiembre al 27 de noviembre de 2025, los martes y jueves de 4 p. m. a 8 p. m.

Está dirigido a personas mayores de 15 años con noveno año aprobado y experiencia básica en dibujo técnico o dibujo mecánico. Se requiere aprobar una valoración diagnóstica antes de ingresar.

La inscripción será del 19 al 29 de agosto, a través del sitio web desde las 8:00 a. m. Responsable: Laura Suárez (lsuarezchacon@ina.ac.cr / 2106-2362).

7. Artesanías en madera

Este curso presencial se impartirá del 20 de octubre de 2025 al 30 de junio de 2026, de lunes a viernes, de 7:30 a. m. a 12:30 p. m., en el Centro Juvenil Luis Amigó, San Jerónimo de Moravia.

Requiere ser mayor de 15 años, saber leer y escribir, tener certificado de sexto grado y asistir a un proceso de admisión.

La inscripción se realiza presencialmente todos los miércoles de 8 a. m. a 11 a. m. en el INA Zetillal. Responsable: Norma Quirós Solís (inscripcioneszetillal@ina.ac.cr / 2229-1392).

Los cursos tienen cupo limitado. Ingrese al sitio oficial del INA o comuníquese con los contactos asignados para asegurar su participación a tiempo.

