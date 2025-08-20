El País

Conozca estas siete opciones de cursos que el INA impartirá: así puede inscribirse

El Instituto Nacional de Aprendizaje ofrecerá capacitaciones gratuitas en gestión ambiental, negocios, emergencias, mecánica y ergonomía. Aquí están los detalles

Por Silvia Ureña Corrales
Participantes del programa de formación empresarial impulsado por el INA y la UNED en Costa Rica. La iniciativa ofrece capacitación especializada, financiamiento y asesoría técnica para fortalecer la gestión de pymes en la Región Occidente.
El INA impartirá en setiembre cursos en temas clave. Vea fechas, requisitos, sedes y cómo matricularse a tiempo. (INA y UNED/INA y UNED)







