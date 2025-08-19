Cortes de luz afectarán San Pedro y Santa Ana este 20 de agosto: tome nota de los horarios

CNFL suspenderá el servicio eléctrico en sectores de San Pedro y Santa Ana este 20 de agosto por obras en la red.Foto de Jorge Castillo. En la Foto : Nestor Rodriguez

Vecinos de Montes de Oca y Santa Ana quedarán sin electricidad durante varias horas este miércoles 20 de agosto por trabajos programados de la Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL).

En San Pedro de Montes de Oca, los cortes se realizarán entre las 7:30 a.m. y las 5 p.m. como parte de un proyecto empresarial que contempla la instalación de conductor eléctrico.

El área afectada abarca desde el Centro de Baile Merecumbé, 630 metros hacia el este sobre Avenida 8 y Calle 69B, incluyendo las avenidas 10, 12, 14, 14A y las calles 69 y 67A.

Entre los puntos de referencia que estarán sin servicio figuran Hospital Unibe, Fundación de Ayuda para El Niño Abandonado, Residencial San Pedro, Oficentro Santa María, Soda Rincón Moncheño, Restaurante Hierba Buena, Restaurante El Cabo y El Fuego, así como negocios más, apartamentos y casas de habitación.

Por su parte, en Piedades de Santa Ana, la interrupción eléctrica será parcial y se extenderá desde las 8 a.m. hasta las 4 p.m. debido a la relocalización de postería dentro de un proyecto de construcción de obras eléctricas.

Esta afectación incluye las viviendas ubicadas frente al restaurante Shang Hai, en sectores como Condominio Bambú, Residencial Río La Cruz y Jardín Lourdes.

Para más información, puede consultar el sitio oficial de la CNFL: https://www.cnfl.go.cr/servicios/autogestion/suspensiones

