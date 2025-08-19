Cortes de luz impactarán comunidades de Pérez Zeledón este miércoles por trabajos del ICE

El ICE cortará el servicio eléctrico en sectores de San Isidro de El General por reubicación de postes.Foto: Rafael Pacheco Granados

El Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) suspenderá el servicio eléctrico este miércoles 20 de agosto, entre las 7 a. m. y la 1 p. m., en comunidades de San Isidro de El General, en el cantón de Pérez Zeledón, debido a trabajos de reubicación de postes.

Las localidades donde se cortará el suministro incluyen Calle La Aurora, Finca Municipal y sectores aledaños.

Para conocer más detalles sobre cortes programados, horarios específicos por sector o cambios de última hora, usted puede consultar el sitio oficial del ICE: https://www.iceelectricidad.com/wps/portal/electricidad/Hogar/suspensiones-electricas/suspensiones-programadas/

