UNA lanza cursos libres: tome nota de la matrícula

Estos son los cursos libres de la UNA con matrícula abierta hasta diciembre 2025.

La Universidad Nacional (UNA) ofrece actualmente una serie de cursos libres en distintas áreas que van desde administración y gestión, comunicación y tecnología.

La matrícula permanece abierta durante las próximas semanas y meses, según cada programa.

Las clases se imparten en modalidad virtual, presencial e híbrida, con opciones dirigidas tanto a público general como a estudiantes universitarios y profesionales. Algunas de las opciones son gratuitas y otras de pago.

Administración y Gestión: Curso sobre contratación pública

Este curso virtual de 40 horas tiene un costo de ¢102.000 y se dirige a cualquier persona interesada en actualizar su conocimiento sobre contratación pública. El contenido profundiza en la Ley General de Contratación Pública N.° 9986 y su reglamento.

Los interesados deben comunicarse al 2562-4096. La matrícula estará abierta hasta el 31 de diciembre de 2025.

Apicultura con formación virtual

Para quienes están agremiados en organizaciones apícolas, la UNA ofrece una formación especializada sin costo de 100 horas, enfocada en una gestión integrada de los apiarios.

Los módulos incluyen temas como manejo general, control ecológico de enfermedades, diversificación de productos y reforestación con flora melífera.

El curso aplica una metodología virtual con enfoque práctico y adaptado a las necesidades del público meta.

Tecnologías de información: Curso de bases de datos con SQL Server

Las personas con conocimientos básicos en Microsoft Windows y nivel intermedio o avanzado en Excel pueden inscribirse en el curso SQL Básico: Fundamentos de Bases de Datos con SQL Server.

Esta formación virtual de 40 horas tiene un costo de ¢142.800. Enseña a gestionar estructuras de datos, instalar y configurar el software, crear tablas y ejecutar consultas SQL. Para más información, se debe llamar al 2277-3551.

Comunicación: Técnicas para comunicarse mejor

El curso Técnicas de comunicación efectiva está diseñado para estudiantes activos de la UNA. No tiene costo y consta de seis horas de formación. Su enfoque principal es dotar a los participantes de herramientas para mejorar su comunicación interpersonal en contextos personales y profesionales.

Los interesados pueden obtener más detalles al número 2277-3199.

¿Cómo matricularse?

La matrícula se realiza en línea a través del sitio oficial de Educación Permanente de la UNA: matriculaep.una.ac.cr/oferta

En esa página podrá consultar los requisitos, horarios, modalidad y formularios de inscripción de cada curso, así como el contacto de las unidades académicas responsables.

