Cortes de luz en Montes de Oca este martes afectarán varias viviendas y comercios: tome nota de los horarios

Vecinos de San Pedro, en Montes de Oca, enfrentarán cortes de luz el 19 de agosto por trabajos de CNFL. En la Foto : Nestor Rodriguez

La suspensión eléctrica se extenderá desde las 7:30 a. m. hasta las 5 p. m. en sectores específicos del cantón josefino.

El motivo corresponde al traslado de acometidas en la zona.

Los trabajos afectarán el tramo comprendido del Bar Las Brumas 120 metros hacia el oeste sobre la avenida 20, incluyendo parcialmente las calles 61A, 61B y la avenida 22.

Entre los sitios de referencia que se verán impactados se encuentran el Taller Calín, Doggie Market, Apartamentos Don Fernando, Tecnología Actual Audio y Video, Millicom Cable de Costa Rica S.A., además de varias casas de habitación.

Para más información sobre interrupciones programadas, puede consultar el sitio oficial de la CNFL: https://www.cnfl.go.cr/servicios/autogestion/suspensiones.

