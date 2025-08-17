Cortes de luz afectarán Hatillo este lunes: estos son los horarios

Un corte programado de electricidad afectará parcialmente el distrito de Hatillo, en San José, este lunes 18 de agosto del 2025.
La Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL) ejecutará trabajos de mantenimiento preventivo en el sector conocido como Hatillo 3.
La suspensión del servicio eléctrico se realizará entre las 7:30 a. m. y las 4:30 p. m., y forma parte de un plan de mantenimiento de obras eléctricas en la zona.
La interrupción afectará un área específica: 150 metros al oeste del Colegio Nuevo Liceo Edgar Cervantes Villalta. En ese sector se ubican casas de habitación, la iglesia Bautista Emanuel y la soda La Alegría.
Para más información sobre interrupciones programadas, puede consultar el sitio oficial de la CNFL: https://www.cnfl.go.cr/servicios/autogestion/suspensiones
