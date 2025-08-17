Cortes de luz afectarán Hatillo este lunes: estos son los horarios

CNFL interrumpirá el servicio eléctrico en Hatillo 3 este lunes 18 de agosto de 7:30 a. m. a 4:30 p. m. por mantenimiento. Foto de Jorge Castillo.

Un corte programado de electricidad afectará parcialmente el distrito de Hatillo, en San José, este lunes 18 de agosto del 2025.

La Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL) ejecutará trabajos de mantenimiento preventivo en el sector conocido como Hatillo 3.

La suspensión del servicio eléctrico se realizará entre las 7:30 a. m. y las 4:30 p. m., y forma parte de un plan de mantenimiento de obras eléctricas en la zona.

La interrupción afectará un área específica: 150 metros al oeste del Colegio Nuevo Liceo Edgar Cervantes Villalta. En ese sector se ubican casas de habitación, la iglesia Bautista Emanuel y la soda La Alegría.

Para más información sobre interrupciones programadas, puede consultar el sitio oficial de la CNFL: https://www.cnfl.go.cr/servicios/autogestion/suspensiones

