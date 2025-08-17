Ruta 32 reabre pero se aplicarán cierres preventivos: tome nota de los horarios

Tras una inspección realizada la mañana de este domingo 17 de agosto, el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) junto con el Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) reabrieron la ruta 32, que conecta la Gran Área Metropolitana (GAM) con la zona de el Caribe nacional.

Las autoridades determinaron que no se presentaron nuevos desprendimientos en los kilómetros 28 y 31, lo que permitió habilitar nuevamente el paso por esta ruta clave.

Sin embargo, debido a la saturación de los suelos por las intensas lluvias de los últimos días, se aplicarán cierres preventivos a partir de las 5 p. m.

El MOPT y el Conavi anunciaron que se mantendrá un monitoreo constante en la zona afectada.

Como rutas alternas, se dispone de la ruta 10, que pasa por Turrialba, así como el tramo Bajos de Chilamate–Vuelta de Kopper, ambos habilitados para todo tipo de vehículos. La ruta por Vara Blanca se encuentra disponible únicamente para automóviles livianos.

La Ruta 32 permaneció cerrada desde la tarde del jueves 14 de agosto, cuando se reportó una caída de material en el kilómetro 28.

El viernes en la mañana, maquinaria ingresó al sitio para comenzar con la limpieza.

