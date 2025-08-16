Ruta 32 permanece cerrada mientras MOPT retira material caído en dos tramos de la carretera

Fotografía publicada por el MOPT de los trabajos que se realizan este sábado 16 de agosto en la ruta 32.

La ruta 32, que conecta a la Gran Área Metropolitana (GAM) con el Caribe costarricense, permanece cerrada mientras el Ministerio de Obras Públicas (MOPT) retira el material que ha caído en dos tramos de la carretera, específicamente en los kilómetros 28 y 31.

Esta importante vía se cerró poco después de las 5 p. m. del jueves 14 de agosto, cuando el MOPT informó de la caída de material en el kilómetro 28.

La maquinaria ingresó la mañana del viernes para limpiar la carretera, sin embargo, a lo largo de la noche del jueves, producto de las fuertes lluvias en la zona, cayó más material e incluso árboles sobre el kilómetro 31.

La tarde del viernes, el MOPT explicó que “debido a la magnitud del derrumbe ocurrido en el kilómetro 31, la ruta 32 permanecerá cerrada”. Nuevamente, la reapertura se planificó para la mañana de este sábado.

No obstante, a las 6:10 a. m. de este sábado 16 de agosto el ministerio comunicó que, tras inspeccionar la carretera, encontraron que a las labores que quedaron pendientes el viernes, se sumó una nueva caída de material tanto en el kilómetro 28 como en el 31.

Además de tierra, sobre la ruta 32 cayeron ramas y árboles. (MOPT/MOPT)

“La ruta 32 seguirá cerrada hasta nuevo aviso. Trabajamos para restablecer el paso a la brevedad posible. La maquinaria realiza labores de limpieza”, publicó el MOPT en su Facebook.

Usuarios en redes sociales manifestaron su molestia por el atraso en la reapertura de esta importante vía.

Por ejemplo: “casi todos los derrumbes de la ruta son en el Km 28, 31, 32 o al menos la mayoría de las veces, de verdad deberían de pensar en hacer un tipo de muro de contención, algo que evite la caída de material por saturación de suelo”, manifestó la usuaria Nelly Quirós.

La institución recordó las dos rutas alternas hacia el Caribe:

La ruta 10, por Turrialba (apto para todo vehículo). Bajos de Chilamate-Vuelta de Kopper (apto para todo vehículo). Vara Blanca-Cinchona (apto solo para vehículos livianos).