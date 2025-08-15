Ruta 32 permanecerá cerrada este 15 de agosto tras caída de árboles y materiales: ¿Cuándo será habilitada?

La ruta 32 permanecerá cerrada durante todo este 15 de agosto. El Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) informó que se realizan labores de limpieza en los kilómetros 28 y 31, tramos en los que hubo caída de materiales y árboles causados por las fuertes lluvias durante la tarde del jueves 14.

Sin embargo, debido a la magnitud del derrumbe ocurrido en el kilómetro 31, la ruta continuará inhabilitada durante todo el día.

Juan Carlos Calderón, director de Emergencias del MOPT, comentó que la ruta está cerrada desde el jueves y que esa noche trabajaron junto al Cuerpo de Bomberos y la Cruz Roja para liberar a las personas que quedaron atrapadas en la zona cuando cayeron los árboles.

“Hoy viernes, en horas de la mañana, se empezó a meter maquinaria para hacer la limpieza de toda la ruta: hay árboles caídos de gran tamaño y un deslizamiento que obstaculiza parte de la vía”, comentó Calderón.

La tarde de este 15 dde agosto el MOPT evaluará la ruta 32 para confirmar si puede ser habilitada. La vía está cerrada desde la tarde del jueves: las fuertes lluvias provocaron caída de árboles y materiales. (Cortesía MOPT)

¿Cuándo abrirá la ruta 32?

El director de Emergencias del MOPT comentó que, aunque empezaron a trabajar con la intención de habilitar la ruta este mismo viernes 15 de agosto, esto ya no será posible.

“La actualización sobre su apertura se comunicará el día de mañana (16 de agosto), una vez que se cuente con las condiciones de seguridad necesarias para el tránsito vehicular”, dijo a La Nación.

En las imágenes compartidas por el MOPT se ve cómo grandes árboles y troncos están sobre la carretera, mientras funcionarios y tractores trabajan en la limpieza de la vía.

“Se informará oportunamente cuando se pueda reabrir el paso, tras la inspección y limpieza”, informó el Ministerio de Obras Públicas.

Por ahora, el MOPT recuerda las rutas alternas, entre ellas la ruta 10 que va por Turrialba y Bajos de Chilamate-Vuelta de Kopper, así como la de Varablanca, aunque está está recomendada solamente para automotores livianos.

La Comisión Nacional de Emergencias informó que producto del paso de la onda tropical 23, además del cierre de la ruta 32, en la ruta 225 también hubo caída de materiales como consecuencia de las fuertes lluvias y vientos.

Asimismo, los aguaceros provocaron la caída de árboles, interrupción de tendido eléctrico y viviendas destechadas, afectando zonas de Sarapiquí, Turrialba y Limón.