El País

Ruta 32 permanecerá cerrada este 15 de agosto tras caída de árboles y materiales: ¿Cuándo será habilitada?

Árboles caídos de gran tamaño y un deslizamiento obstaculizan parte de la vía

EscucharEscuchar
Por Fernanda Matarrita Chaves

La ruta 32 permanecerá cerrada durante todo este 15 de agosto. El Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) informó que se realizan labores de limpieza en los kilómetros 28 y 31, tramos en los que hubo caída de materiales y árboles causados por las fuertes lluvias durante la tarde del jueves 14.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Ruta 32Ruta 32 cerradaMOPT
Fernanda Matarrita Chaves

Fernanda Matarrita Chaves

Periodista de Educación con experiencia en temas de niñez, salud y DDHH. Licenciada en Comunicación de Mercadeo. Ganó el Premio nacional al mejor contenido sobre Niñez y Adolescencia del CNNA y UNICEF en el 2022 y el 2021. Recibió el Premio regional y del Caribe de Periodismo de Salud de Fedefarma 2022. Redactora del año La Nación 2021.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.