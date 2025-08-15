Instituto Meteorológico pronostica cuándo saldrá onda tropical causante de fuertes lluvias

El Instituto Meteorológico Nacional (IMN) explicó que las fuertes lluvias de este jueves 14 de agosto se deben a la onda tropical 23, que se encuentra al oeste de Costa Rica, cerca del océano Pacífico. Este fenómeno ha generado también tormenta eléctrica y ráfagas de viento, especialmente en el Caribe, con repercusiones en el Pacífico sur y el Valle Central.

La meteoróloga Rebeca Morera explicó que, durante las últimas 6 horas, cayeron entre 30 y 50 milímetros de lluvias, con montos especialmente altos en el Caribe sur. Asimismo, se alcanzaron ráfagas de viento de entre 50 y 60 kilómetros por hora.

Según el IMN, se espera que la onda tropical 23 abandone completamente el país finalizando la noche del jueves.

Lluvias afectaron especialmente el Caribe

No obstante, a lo largo de esta noche se esperan se esperan aguaceros fuertes y tormenta eléctrica con posibles ráfagas ocasionales de viento en el Caribe, zona norte y el Pacífico sur. Por su parte, en el Valle Central se mantendrán lluvias moderadas y fuertes ráfagas de viento. En el resto del país, son posibles lluvias dispersas.

A lo anterior se suma que, debido a la caída de material en el kilómetro 28, el Ministerio de Obras Públicas (MOPT) decidió cerrar la ruta 32 hacia Limón durante la noche de este jueves. La mañana del viernes ingresará maquinaria para limpiar la vía.

Conductores reportan un importante caos vial en la ruta 32, no solo por las lluvias y la acumulación de carros, buses y camiones atrapados por el cierre, sino también por la realización de trabajos de iluminación.

Lluvias y vientos provocaron caída de material sobre la ruta 32

Recomendaciones

El Instituto Meteorológico Nacional recomendó poner especial atención en sectores ante posibles inundaciones por saturación de alcantarillado. Además, se debe prestar atención ante la posible caída de objetos por las fuertes ráfagas de viento, en especial en la Gran Área Metropolitana (GAM).

Finalmente, en caso de presentarse tormenta eléctrica, el IMN recomienda buscar refugio en un sitio seguro, ya que podrían generarse caídas de ramas de árboles, tendido eléctrico u otros objetos. Las ráfagas de viento pueden alcanzar hasta 80 km/h en casos aislados.