Instituto Meteorológico pronostica cuándo saldrá onda tropical causante de fuertes lluvias

Fuertes lluvias y caída de material obligaron al cierre de la ruta 32; ráfagas de viento alcanzaron los 60 kilómetros por hora

Por Roger Bolaños Vargas

El Instituto Meteorológico Nacional (IMN) explicó que las fuertes lluvias de este jueves 14 de agosto se deben a la onda tropical 23, que se encuentra al oeste de Costa Rica, cerca del océano Pacífico. Este fenómeno ha generado también tormenta eléctrica y ráfagas de viento, especialmente en el Caribe, con repercusiones en el Pacífico sur y el Valle Central.








Periodista de la Revista Dominical desde 2025. Labora en cobertura política desde 2022. Graduado de bachiller en Periodismo y Relaciones Públicas en la Universidad de Costa Rica. Trabajó en verificación de noticias falsas, sucesos e internacionales. Recibió el premio de La Nación como “Periodista del año” en 2023.

