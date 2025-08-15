Paso de la onda tropical 23 provocó casas destechadas, caída de árboles y derrumbes en rutas nacionales

El paso de la onda tropical número 23 por Costa Rica trajo consigo lluvias y fuertes vientos durante la noche del jueves y la madrugada y mañana de este viernes 15 de agosto, provocando caída de árboles, interrupción de tendido eléctrico, viviendas destechadas y caída de materiales en las rutas 225 y 32, según informó la Comisión Nacional de Emergencias (CNE).
Con respecto a la ruta 32, que permanece cerrada, la Comisión informó que actualmente hay maquinaria trabajando en el cerro Zurquí debido a la cantidad de derrumbes y árboles caídos. Producto de los incidentes, la recomendación es utilizar rutas alternas como la ruta 10 por Turrialba y Bajos de Chilimate-Vuelta Kooper, para todo tipo de vehículos. Así como por Varablanca de Heredia, aunque esta opción es solamente para automotores livianos.
Según la CNE, las instituciones que integran los Comités Municipales de Emergencia han atendido más de 140 solicitudes de inspección reportadas mediante la línea 9-1-1. Sarapiquí, Turrialba y algunos lugares de Limón son los sitios en los que se ha reportado mayor afectación.
En Sarapiquí, en Heredia, se reportó que el techo del Colegio Finca 11, ubicado en Horquetas, colapsó.
Entre otras afectaciones, se reportó la interrupción del servicio eléctrico en, al menos, siete comunidades caribeñas: Tres Equis, Peralta, Guayabo, Valle Estrella, Alto Talamanca, Pejibaye y Guápiles. Se estima que hay unas 7.000 personas afectadas.
Periodista de Educación con experiencia en temas de niñez, salud y DDHH. Licenciada en Comunicación de Mercadeo. Ganó el Premio nacional al mejor contenido sobre Niñez y Adolescencia del CNNA y UNICEF en el 2022 y el 2021. Recibió el Premio regional y del Caribe de Periodismo de Salud de Fedefarma 2022. Redactora del año La Nación 2021.
