Paso de la onda tropical 23 provocó casas destechadas, caída de árboles y derrumbes en rutas nacionales

Durante la noche del jueves y madrugada de este viernes 15 de agosto se presentaron lluvias y fuertes vientos

Por Fernanda Matarrita Chaves

El paso de la onda tropical número 23 por Costa Rica trajo consigo lluvias y fuertes vientos durante la noche del jueves y la madrugada y mañana de este viernes 15 de agosto, provocando caída de árboles, interrupción de tendido eléctrico, viviendas destechadas y caída de materiales en las rutas 225 y 32, según informó la Comisión Nacional de Emergencias (CNE).








Periodista de Educación con experiencia en temas de niñez, salud y DDHH. Licenciada en Comunicación de Mercadeo. Ganó el Premio nacional al mejor contenido sobre Niñez y Adolescencia del CNNA y UNICEF en el 2022 y el 2021. Recibió el Premio regional y del Caribe de Periodismo de Salud de Fedefarma 2022. Redactora del año La Nación 2021.

