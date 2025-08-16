Sucesos

Polvo del Sahara y lluvias afectarán el clima en Costa Rica este domingo: tome nota de las zonas

El IMN prevé mañana estable y tarde lluviosa por brisa marina en Costa Rica

Por Silvia Ureña Corrales
La presencia de sistemas atmosféricos inestables provocará lluvias en distintas partes del país este martes.
La presencia de sistemas atmosféricos inestables provocará lluvias en distintas partes del país este martes.







Silvia Ureña Corrales

