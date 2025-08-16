Polvo del Sahara y lluvias afectarán el clima en Costa Rica este domingo: tome nota de las zonas

La presencia de sistemas atmosféricos inestables provocará lluvias en distintas partes del país este martes.

El Instituto Meteorológico Nacional (IMN) informó que este domingo 17 de agosto el país tendrá una mañana cálida con cielo de poca a parcial nubosidad. La causa será la presencia de polvo del Sahara, en menor concentración.

Por la tarde, ingresará brisa marina y se activarán lluvias dispersas en el Pacífico, con alta probabilidad de que alcancen el Valle Central, así como montañas de la zona norte.

En el Valle Central, la mañana presentará ambiente cálido y nubosidad parcial. En la tarde, el cielo será mayormente nublado y podrían darse lluvias ocasionales. En San José, la temperatura irá de 17,4 °C a 25,6 °C.

El Pacífico Norte tendrá cielo parcial en la primera parte del día. En la tarde, habrá posibilidad de lluvia ocasional con ambiente bochornoso. En Puntarenas, la temperatura variará entre 23,6 °C y 35,4 °C.

El Pacífico Central mostrará nubosidad variable en la mañana. En la tarde, se prevé cielo mayormente nublado y lluvia dispersa. En Parrita, los valores oscilarán de 17,4 °C a 31,2 °C.

El Pacífico Sur mantendrá nubes desde primeras horas. Hacia el final de la tarde, aumentará la probabilidad de precipitación y el cielo se verá mayormente nublado. En Golfito, la temperatura se ubicará entre 20,7 °C y 27,3 °C.

En el Caribe Norte, la jornada iniciará con nubosidad variable y pocas lluvias. La tarde seguirá con cielo parcialmente nublado. En Guápiles, se esperan 22,9 °C de mínima y 29,3 °C de máxima.

El Caribe Sur presentará cielo parcial gran parte del día. Se prevé ambiente caluroso en las costas y sin precipitaciones relevantes. En Sixaola, la temperatura irá de 22,4 °C a 30,4 °C.

La zona norte iniciará con nubosidad variable y ambiente cálido en llanuras. En horas vespertinas, podrían darse lluvias en las montañas. En Upala, se estiman 22,6 °C de mínima y 33,3 °C de máxima.

Como comentario general, el IMN indicó que el polvo del Sahara favorecerá mañana estable y calurosa. La brisa marina por la tarde impulsará precipitaciones en el Pacífico, con probabilidad de extensión hacia el Valle Central y montañas de la zona norte.

Efemérides

Salida del sol: 5:27 a. m.

Puesta del sol: 5:53 p. m.

Salida de la luna: 12 a. m.

Puesta de la luna: 1:08 p. m.

Fase lunar: hacia luna nueva.

