Polvo del Sahara y calor dominarán el clima en Costa Rica este sábado

Este sábado predominará el calor en Costa Rica, con lluvias localizadas en montañas del Pacífico por influencia del polvo del Sahara.

El Instituto Meteorológico Nacional (IMN) informó que este sábado 16 de agosto persistirá un ambiente estable en gran parte del país. Esta condición se debe a la disminución de la humedad y la presencia de polvo del Sahara, lo que limitará el desarrollo de nubosidad y la ocurrencia de precipitaciones durante la jornada.

Durante la madrugada y la mañana, el cielo permanecerá mayormente despejado en todo el territorio nacional. En la tarde, se esperan lluvias aisladas y tormentas dispersas en las zonas montañosas del Pacífico Central y el Pacífico Sur.

En el Valle Central, el cielo se mostrará con escasa nubosidad durante la mañana, mientras que en la tarde predominará una cobertura parcial a mayormente nublada. Podrán registrarse lluvias débiles en áreas montañosas. San José alcanzará una temperatura mínima de 18,2 °C y una máxima de 26,9 °C.

El Pacífico Norte mantendrá un cielo despejado durante todo el día, con temperaturas elevadas. Se prevé un ambiente cálido sin lluvias. Liberia alcanzará una máxima de 35,1 °C y una mínima de 21,6 °C.

En el Pacífico Central, el cielo variará entre poco nublado y parcialmente nublado. Durante la tarde, se anticipan lluvias y chubascos localizados en zonas montañosas. En Quepos, las temperaturas oscilarán entre los 20,4 °C y los 31,7 °C.

El Pacífico Sur experimentará condiciones de nubosidad variable, con un aumento significativo de nubes en la tarde. Podrán generarse lluvias y tormentas eléctricas dispersas. Golfito presentará una temperatura mínima de 21,1 °C y una máxima de 32,5 °C.

En el Caribe Norte, el cielo se mantendrá con pocas nubes a lo largo del día. No se esperan lluvias importantes. Tortuguero tendrá una temperatura mínima de 25,6 °C y una máxima de 32 °C.

El Caribe Sur mostrará condiciones similares, con un ambiente estable y cielos despejados. Sixaola registrará una mínima de 22,8 °C y una máxima de 32,2 °C.

La zona norte presentará cielos poco nublados durante el día, con posibilidad de lluvias débiles en sectores montañosos por la tarde. En Upala, las temperaturas irán desde los 22,1 °C hasta los 33 °C.

Según el IMN, las condiciones cálidas se mantendrán en todo el país, especialmente en regiones bajas, debido a la poca nubosidad y la incidencia solar directa.

Efemérides

En San José, el sol saldrá a las 05:27 a. m. y se ocultará a las 05:53 p. m. La luna saldrá a las 11:55 p. m. y se pondrá a las 12:05 p. m.. La fase lunar avanzará hacia luna nueva.

