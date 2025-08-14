Polvo del Sahara y lluvias en Costa Rica para este viernes: atención a estas regiones

Polvo del Sahara reducirá las lluvias este viernes en Costa Rica. Aguaceros aislados se presentarán en el Pacífico Sur y Central.

El Instituto Meteorológico Nacional (IMN) informó que este viernes 15 de agosto Costa Rica enfrentará una nueva intrusión de polvo del Sahara, lo cual provocará una reducción en la humedad del ambiente y, como consecuencia, una disminución en las lluvias.

Durante la mañana, el cielo permanecerá entre poco y parcialmente nublado en gran parte del territorio nacional. Se anticipan temperaturas cálidas. En horas de la tarde, la nubosidad se concentrará principalmente en las zonas montañosas, así como en el Pacífico Central y Sur, donde se desarrollarán aguaceros aislados acompañados de tormenta. Por la noche, se prevé una baja cobertura nubosa a nivel nacional.

En el Valle Central, se mantendrán condiciones secas y parcialmente nubladas a lo largo del día. Los vientos moderados estarán presentes en varios sectores. En Cartago, la temperatura mínima será de 15 °C y la máxima de 24 °C.

El Pacífico Norte registrará cielos despejados desde la madrugada, con ráfagas ocasionales de viento durante el día. No se esperan lluvias. En Liberia, la temperatura alcanzará los 34,3 °C, con una mínima de 20,6 °C.

En el Pacífico Central, se pronostica cielo parcialmente nublado durante la mayor parte del día. En la tarde podrían darse lluvias de corta duración, especialmente en áreas cercanas a montañas. En Quepos, se esperan temperaturas entre 23 °C y 31,8 °C.

El Pacífico Sur presentará mayor inestabilidad. Aunque la madrugada y la mañana serán parcialmente nubladas, en la tarde se desarrollarán aguaceros dispersos con tormentas, producto de la interacción entre la humedad superficial y la orografía. En Golfito, la temperatura mínima será de 22,6 °C y la máxima de 32,4 °C.

En el Caribe Norte, la nubosidad será ocasional durante todo el día, sin probabilidad de lluvias. En Tortuguero, las temperaturas oscilarán entre 23,6 °C y 31,5 °C.

El Caribe Sur mostrará condiciones similares, con cielo parcialmente nublado. En Sixaola, la mínima será de 20 °C y la máxima de 32 °C.

La zona norte tendrá nubosidad parcial durante el día y condiciones estables sin lluvias. En Ciudad Quesada, se registrarán temperaturas entre 18 °C y 26,6 °C.

La presencia de polvo del Sahara será más evidente durante el fin de semana, lo que mantendrá bajas las precipitaciones en buena parte del país y reducirá la visibilidad en ciertos momentos del día.

Efemérides

En San José, el sol saldrá a las 05:27 a. m. y se ocultará a las 05:54 p. m. La fase lunar será cuarto menguante, con la salida de la Luna prevista para las 11 p. m. y su puesta a las 11:04 a. m.

