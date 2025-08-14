Sucesos

Polvo del Sahara y lluvias en Costa Rica para este viernes: atención a estas regiones

El IMN prevé aguaceros aislados con tormenta en sectores del Pacífico y anuncia la llegada de partículas del Sahara al país

EscucharEscuchar
Por Jailine González Gómez
Polvo del Sahara reducirá las lluvias este viernes en Costa Rica. Aguaceros aislados se presentarán en el Pacífico Sur y Central. (Albert Marín)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaJGGclimaclima en Costa RicaIMN
Jailine González Gómez

Jailine González Gómez

Estudiante de Comunicación con énfasis en Periodismo en la Universidad de Costa Rica. Cursó estudios en Ingeniería en Computación en el Tecnológico de Costa Rica. Ha colaborado en proyectos de investigación sobre cultura digital y el uso social de la tecnología.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.