Onda tropical provocará lluvias y tormentas este jueves en Costa Rica: atención a estas zonas

El Instituto Meteorológico Nacional (IMN) informó que este jueves 14 de agosto el país tendrá condiciones inestables por el paso de la onda tropical n.° 23. La previsión se orienta a lluvias vespertinas y tormentas eléctricas, con mayor énfasis en la vertiente del Pacífico.

Durante la mañana, el cielo se mantendrá de poco a parcialmente nublado, con lluvias aisladas en las costas del Pacífico Central y Sur, así como en el sur de Limón.

Hacia la tarde, aumentará la nubosidad y se presentarán aguaceros con tormenta en la vertiente del Pacífico; en Guanacaste la distribución será aislada. En el Valle Central y la zona norte se prevén lluvias y tormentas dispersas. En las montañas del Caribe no se descartan chubascos. Las precipitaciones podrían extenderse a primeras horas de la noche, sobre todo cerca de la costa pacífica.

En este contexto, la cercanía de la zona de convergencia intertropical reforzará los desarrollos convectivos durante la tarde y noche, con énfasis costero.

En el Valle Central la jornada iniciará con cielo de poco a parcialmente nublado. En la tarde dominará un ambiente mayormente nublado con aguaceros dispersos y tormenta eléctrica; en la noche podrían darse lluvias aisladas. En San José, la temperatura mínima será de 18,2 °C y la máxima de 27,6 °C.

El Pacífico Norte predominará el cielo con pocas nubes a parcialmente nublado. En horas vespertinas aumentará a parcial o mayormente nublado con aguaceros aislados y posible tormenta; en la noche seguirán aguaceros dispersos con tormenta en sectores costeros de la península. En Liberia, la temperatura mínima será de 21,3 °C y la máxima de 35 °C.

Además, en el Pacífico Central la mañana se presentará parcialmente nublada; en la tarde el cielo pasará a mayormente nublado o nublado con aguaceros con tormenta; por la noche persistirán aguaceros aislados con posible tormenta. Quepos registrará una mínima de 24 °C y una máxima de 31,7 °C.

En el Pacífico Sur se prevé mañana parcialmente nublada y tarde nublada con aguaceros y tormenta. En la noche continuará mayormente nublado con lluvias aisladas. En Golfito, el rango será de 23,6 °C a 33,2 °C.

El Caribe Norte tendrá un amanecer con pocas nubes a parcialmente nublado y chubascos al norte; en la tarde se esperan chubascos en las montañas del oeste; la noche será parcialmente nublada. Guápiles anotará de 22 °C a 30,5 °C.

Además, en el Caribe Sur la costa estará en la mañana con pocas nubes y pasará a parcialmente nublado; podrían presentarse lluvias en el extremo sur. En la tarde habrá chubascos en montañas; la noche se mantendrá parcialmente nublada. Limón tendrá entre 23,1 °C y 31,1 °C.

Para finalizar, en la zona norte el tiempo estará parcialmente nublado en la mañana; por la tarde pasará a parcial o mayormente nublado con aguaceros dispersos y tormenta; en la noche podrían persistir lluvias aisladas. En Ciudad Quesada, la temperatura mínima será de 17,8 °C y la máxima de 27,3 °C.

La cobertura de nubosidad y la actividad eléctrica se concentrarán durante la tarde y primeras horas de la noche, con énfasis en la franja costera del Pacífico, según el IMN.

Efemérides

En San José, la salida del Sol será a las 05:27 a. m. y la puesta a las 05:54 p. m.

La Luna saldrá a las 10:08 p. m. y se pondrá a las 10:06 a. m.; fase hacia cuarto menguante.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La información fue proporcionada y revisada por un periodista para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.