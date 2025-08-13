¿Por qué hubo tanta rayería anoche en Costa Rica?

¿Por qué hubo tanta rayería este 12 de agosto?

Si anoche lo sorprendió la intensidad de los rayos y relámpagos, debe saber que lo ocurrido se debió a que Costa Rica vivió dos periodos de fuerte rayería el martes, uno en la primera parte de la tarde y otro en la noche, acompañados incluso de granizo en algunas zonas.

“En Moravia no se puede dormir de la rayería, está tronando desde las 8:30 pm”, escribió Carolina Víquez Mesén en la página de Facebook de nacion.com este martes.

“Desconecten la corriente y la antena para que un rayo no les dañe la pantalla”, aconsejó otro usuario mientras la usuaria Marta Rivas describió en lenguaje llano y coloquial lo que estaba pasando:

“Aquí en Guadalupe está bien feo, una rayería y unos truenos del carajo, todo retumba. Hasta los muertos están asustadititicos ”.

No era para menos y todo se debió la combinación de ciertos factores atmosféricos, explicó este miércoles Rebeca Morera Rodríguez, meteoróloga del Instituto Meteorológico Nacional (IMN).

Ayer fue un día particularmente cálido, seguido de un fuerte ingreso de brisa marina, explicó este miércoles Morera Rodríguez.

Tormenta eléctrica en Costa Rica

Además, la Zona de Convergencia Intertropical (ZCIT) —una franja de bajas presiones cerca del ecuador donde confluyen los vientos alisios del noreste y sureste— se localizaba cerca del territorio nacional, aportando humedad e inestabilidad.

A esto se sumó inestabilidad en niveles medios y altos de la atmósfera, lo que propició el desarrollo de nubes de gran altura, conocidas como cúmulosnimbos, las más prolíficas en rayos.

Son un tipo de nubosidad grande, densa y de gran desarrollo vertical.

En este tipo de nubes, el movimiento de partículas de hielo y agua genera cargas positivas y negativas. Cuando la diferencia de carga entre la nube y el suelo, o entre distintas partes de la nube, alcanza un nivel crítico, se produce una descarga eléctrica. O muchas.

Previsión para este miércoles

Este día, Costa Rica se mantiene bajo una atmósfera húmeda e inestable y a ello se suma el calentamiento matutino y el ingreso de brisas marinas.

Precisamente, Morera Rodríguez recordó que para este miércoles, el Instituto prevé en la tarde actividad lluviosa y eléctrica otra vez en las regiones del Pacífico Central, Pacífico Sur, Península de Nicoya, Valle del Tempisque y sus alrededores.

También en dicho periodo vespertino se anticipan lluvias aisladas y tormenta eléctrica en el Valle Central, la Zona Norte y montañas del Caribe.

Morera recordó que, aunque estamos en plena estación lluviosa y en periodo canicular, todavía se pueden registrar lluvias y tormentas eléctricas intensas.