Gobierno extiende vida útil de taxis hasta 22 años: vea los modelos que podrán seguir circulando

La nueva disposición extiende la operación de modelos 2003, 2004, 2005 y 2010 hasta por dos años más.

Por Damián Arroyo C.
Héroes anónimos, San José
Decreto Ejecutivo N.° 45142-MOPT prolonga la operación de taxis en Costa Rica, beneficiando a más de 1.400 unidades. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







