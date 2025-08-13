Gobierno extiende vida útil de taxis hasta 22 años: vea los modelos que podrán seguir circulando

Decreto Ejecutivo N.° 45142-MOPT prolonga la operación de taxis en Costa Rica, beneficiando a más de 1.400 unidades.

El Consejo de Transporte Público (CTP) anunció que, mediante el Decreto Ejecutivo N.° 45142-MOPT, la vida útil máxima de los taxis en Costa Rica se amplió de 20 a 22 años.

Según el CTP la medida beneficiará a 1.426 unidades, correspondientes a los modelos 2003, 2004, 2005 y 2010, que podrán continuar operando y prestando el servicio.

El CTP agregó que el objetivo es brindar un alivio económico al sector y evitar que estas unidades salgan de circulación mientras mejora la situación económica.

El decreto establece un rango de antigüedad que permitirá a cada modelo operar dos años más.

Por ejemplo, los taxis fabricados en 2003 podrán mantenerse activos hasta 2025, mientras que los modelos 2010 tendrán autorización hasta 2032.

Según lo dispuesto, las unidades podrán seguir trabajando y realizar el cambio de vehículo, siempre que la concesión se mantenga vigente y cumpla con los requisitos establecidos por el Departamento de Administración de Concesiones y Permisos del CTP.

Esta normativa entra en vigor a partir de su publicación en el Diario Oficial La Gaceta.

