¿El feriado del 15 de agosto se traslada y es de pago obligatorio? Conozca qué aplica para el libre del Día de la Madre

Conozca qué dice la legislación sobre el pago del feriado del Día de la Madre, según el tipo de contrato y sector donde usted labora

Por Jailine González Gómez
El feriado del 15 de agosto no se traslada y es de pago obligatorio. La ley establece cómo aplicarlo según contrato y actividad comercial o no comercial.
El feriado del 15 de agosto no se traslada y es de pago obligatorio. La ley establece cómo aplicarlo según contrato y actividad comercial o no comercial. (Canva/Canva)







