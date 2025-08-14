Banco Nacional firmó acuerdo con American Express: lo que deben saber clientes y comercios

Comercios del BN ya aceptan American Express; hay terminales con NFC, certificaciones PCI PTS y EMVCo y soporte continuo para negocios.

Desde el 14 de agosto de 2025, el Banco Nacional (BN) anunció un acuerdo de adquirencia con American Express que habilita a sus comercios afiliados para aceptar las tarjetas American Express de clientes locales e internacionales.

La entidad informó que esta alianza amplía las opciones de pago y refuerza la propuesta de valor para negocios en todo el país.

El BN indicó que ofrece tecnología moderna y segura con terminales para pequeños comercios y grandes cadenas, pantallas táctiles a color y aceptación por chip, banda magnética y NFC, además de Apple Pay y Google Pay.

La institución agregó que los dispositivos cuentan con certificaciones PCI PTS y EMVCo y con encriptación de extremo a extremo.

La entidad aseguró que brinda atención 24 horas los 365 días del año por correo y teléfono para soporte a comercios.

Adrián Salazar, subgerente general de Banca Comercial del BN, afirmó que la alianza con American Express consolidó el liderazgo del banco en servicios financieros en Costa Rica y fortaleció su compromiso con soluciones de aceptación y pago integradas para comercios y tarjetahabientes.

Mario Luna, vicepresidente de alianzas bancarias para México, Centroamérica y el Caribe de American Express, señaló que la empresa continuó la expansión de su red de aceptación en Costa Rica y que los tarjetahabientes tendrán más lugares para usar sus Tarjetas Amex, con apoyo al crecimiento de los negocios locales.

