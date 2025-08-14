Elecciones 2026: ¿Hasta qué fecha se puede modificar su domicilio electoral?

TSE estableció el 30 de setiembre como fecha límite para cambios en el domicilio electoral antes de las elecciones de 2026.

El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) definió el 30 de setiembre de 2025 como la fecha límite para que los costarricenses realicen cambios en su domicilio electoral. A partir de esa fecha no será posible modificar el lugar donde se emitirá el voto en los comicios nacionales del 1.º de febrero de 2026.

El trámite se puede realizar de forma presencial y gratuita en la sede central del TSE, en cualquiera de las 32 oficinas regionales ubicadas en todo el país, o en el consulado costarricense más cercano, si se reside en el extranjero.

LEA MÁS: Calendario electoral 2026: ¿qué fechas clave se avecinan rumbo al 1.° de febrero?

Quienes viven fuera del país también pueden efectuar esta gestión mediante el formulario digital disponible en el sitio web del TSE.

El padrón electoral provisional, al 30 de junio pasado, estaba conformado por 3.710.708 personas, de las cuales 1.870.206 son mujeres y 1.840.502 son hombres.

Desde agosto, el TSE activó un nuevo sistema que permite a los ciudadanos consultar su domicilio electoral mediante un código QR. Este código está disponible en los avisos colocados en delegaciones de la Fuerza Pública, municipalidades, consulados y en las oficinas regionales del TSE.

También es posible verificar el lugar de votación en línea a través del sitio: https://www.tse.go.cr/dondevotar/

El TSE informó que las personas que no hayan solicitado un cambio de dirección y mantengan su cédula vigente, seguirán registradas con el último domicilio electoral que figura en su expediente.

Para consultas adicionales, están disponibles los números 2287-5772, 2287-5553 y 2287-5555 (extensión 3125).

LEA MÁS: Si cumple 18 años antes de febrero y quiere votar en 2026, debe solicitar la cédula cuanto antes: acá le contamos qué hacer

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La información fue investigada y seleccionada por un periodista y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.