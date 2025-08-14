Política

Si cumple 18 años antes de febrero y quiere votar en 2026, debe solicitar la cédula cuanto antes: acá le contamos qué hacer

Este trámite define si usted podrá votar o no en las elecciones presidenciales del 2026

Por Jailine González Gómez
Más de 69.000 jóvenes aún no han tramitado su cédula. Si no lo hacen antes del 30 de setiembre, no podrán votar en 2026 (Melissa Fernandez Silva)







