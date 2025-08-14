Si cumple 18 años antes de febrero y quiere votar en 2026, debe solicitar la cédula cuanto antes: acá le contamos qué hacer

Más de 69.000 jóvenes aún no han tramitado su cédula. Si no lo hacen antes del 30 de setiembre, no podrán votar en 2026

Cerca de 70.000 jóvenes que cumplirán 18 años entre hoy y el 1.º de febrero de 2026, inclusive, podrían quedarse sin votar si no solicitan su cédula de identidad antes del 30 de setiembre de 2025, fecha en la que cerrará el padrón electoral, según confirmó el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE).

El llamado incluye a quienes cumplan los 18 años el mismo día de las elecciones nacionales, ya que la normativa electoral costarricense permite que los menores soliciten el documento hasta con dos años de anticipación, aunque este se entrega únicamente el día en que se alcanza la mayoría de edad.

El TSE recomendó hacer el trámite con antelación en la sede central o en alguna de las 32 oficinas regionales, para garantizar la inclusión en el listado oficial de electores que podrán votar en febrero de 2026. En esos comicios se elegirá la Presidencia, Vicepresidencias y 57 diputaciones para el periodo 2026-2030.

Cifra de nuevos electores

Entre el 5 de febrero de 2006 y el 1.º de febrero de 2008, nacieron 144.869 personas que pueden convertirse en nuevos electores si realizan a tiempo el trámite de cédula. A esta cifra se suman 11.794 naturalizados costarricenses que obtuvieron su carta de ciudadanía entre el 5 de febrero de 2023 y el 1.º de febrero de 2025.

En total, 156.663 personas estarían habilitadas para votar por primera vez en las próximas elecciones si se empadronan dentro del plazo legal.

De este total, 69.702 aún no han solicitado su cédula: 35.624 hombres y 34.078 mujeres. Además, 2.380 naturalizados y 2.345 nacidos en el extranjero todavía tienen pendiente el trámite.

Los cantones con mayor concentración de jóvenes sin empadronar incluyen San José, Cartago, Alajuela, Limón, Liberia, San Carlos, Heredia, Pérez Zeledón, Puntarenas, Pococí y Grecia, entre otros.

Según el TSE, un 88% de los nuevos electores tienen actualmente 17 años, mientras que 7,3% ya son mayores de edad y 0,7 % tienen 19 años.

En las elecciones nacionales de febrero de 2022, 27.150 jóvenes quedaron fuera del padrón y no pudieron ejercer su derecho al voto por no tramitar su cédula a tiempo.

Al 30 de abril de 2025, el padrón electoral contaba con 3.699.658 costarricenses, distribuidos en 1.864.559 mujeres y 1.835.099 hombres.

