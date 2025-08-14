¿Dónde le toca votar en las elecciones de 2026? Esta es la forma más sencilla de saberlo

Electores en Costa Rica pueden conocer su lugar de votación escaneando un código QR. Cambios en domicilio electoral deben hacerse antes del 30 de setiembre.

Desde este mes de agosto, el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) habilitó una herramienta que permitirá a los ciudadanos verificar su domicilio electoral mediante un código QR.

Este código estará impreso en los avisos oficiales que el TSE colocará en delegaciones y subdelegaciones de la Fuerza Pública, en las 84 municipalidades del país, en los consulados de Costa Rica en el exterior y en las 32 oficinas regionales de la institución.

LEA MÁS: Calendario electoral 2026: ¿qué fechas clave se avecinan rumbo al 1.° de febrero?

Al escanear el código con la cámara de un teléfono celular o tableta, las 3.710.708 personas que integran el padrón electoral podrán acceder a las listas provisionales de electores y confirmar que su domicilio electoral está actualizado para las elecciones nacionales del 1.º de febrero de 2026.

Los ciudadanos también pueden consultar su lugar de votación directamente ingresando al sitio web oficial del TSE en la dirección: https://www.tse.go.cr/dondevotar/.

El padrón incluye 1.870.206 mujeres y 1.840.502 hombres, según el corte al 30 de junio pasado.

Si una persona requiere modificar su lugar de votación, ya sea dentro o fuera del país, podrá hacerlo de manera presencial y gratuita en la sede central del TSE, en cualquiera de sus 32 oficinas regionales o en el consulado costarricense más cercano. El plazo para realizar esta gestión vence el 30 de setiembre de 2025.

En el caso de los ciudadanos costarricenses residentes en el extranjero, la solicitud de cambio se puede completar también por medio del formulario disponible en el sitio web del TSE en el siguiente enlace: https://servicioselectorales.tse.go.cr/votoextranjeroexterno/Presentacion/#/steSolicitudTrasladoElectoral

El TSE recordó que quienes mantienen su cédula vigente y no han gestionado un cambio en su dirección, continuarán empadronados en el último domicilio electoral registrado.

Para más información, el TSE puso a disposición del público las líneas telefónicas 2287-5772, 2287-5553 y 2287-5555 (extensión 3125).

Código QR permitirá a los votantes confirmar su domicilio electoral. Cambios deben hacerse antes del 30 de setiembre de 2025. (TSE/TSE)

LEA MÁS: ¿Cómo pueden los costarricenses en el extranjero votar en 2026? Este es el trámite para cambiar su domicilio electoral

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La información fue investigada y seleccionada por un periodista y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.