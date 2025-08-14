Política

¿Dónde le toca votar en las elecciones de 2026? Esta es la forma más sencilla de saberlo

TSE ofrece nuevo método para revisar datos electorales mediante un código QR disponible en instituciones y consulados

Por Jailine González Gómez
Este mismo 26 de noviembre el TSE hizo oficial la lista de votantes: son 1.781.439 mujeres y 1.760.469 hombres.
Electores en Costa Rica pueden conocer su lugar de votación escaneando un código QR. Cambios en domicilio electoral deben hacerse antes del 30 de setiembre. (Cortesía)







