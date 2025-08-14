¿Cómo pueden los costarricenses en el extranjero votar en 2026? Este es el trámite para cambiar su domicilio electoral

TSE permite a costarricenses fuera del país actualizar su domicilio electoral antes del 30 de setiembre para votar en 2026.

El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) habilitó el proceso para que los costarricenses residentes en el extranjero puedan solicitar un cambio en su domicilio electoral con miras a las elecciones nacionales del 1.° de febrero de 2026.

El trámite está disponible de forma gratuita y puede realizarse en línea, mediante un formulario en el sitio web oficial del TSE (tse.go.cr), o presencialmente en el consulado más cercano. El plazo para completar el procedimiento vence el 30 de setiembre.

Según datos del TSE, con corte a julio de 2025, 63.188 ciudadanos se encuentran empadronados en el extranjero, de un total de 3.717.152 electores en el padrón. En 2022, la cifra de costarricenses inscritos fuera del país alcanzó los 50.833.

Para facilitar la verificación del domicilio electoral, los 49 consulados de Costa Rica distribuidos en 42 países colocarán un código QR en sus instalaciones y redes sociales. Este podrá ser escaneado con un teléfono celular o tableta para conocer la dirección registrada.

Los consulados con mayor número de personas empadronadas se encuentran en Nueva York, Miami, Los Angeles, Atlanta, Houston, Washington D. C., Managua, Madrid, Ottawa y Ciudad de México.

El TSE aclaró que si una persona tiene su cédula vigente y no solicita ningún cambio, el lugar de votación se mantendrá conforme al último domicilio electoral registrado.

En el exterior, los votantes únicamente podrán elegir al presidente y vicepresidentes de la República, quienes ocuparán el cargo durante el periodo 2026-2030.

