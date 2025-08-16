Cortes de luz este domingo en Heredia: conozca el horario y la zona

El corte de electricidad afectará solo casas de habitación en una zona específica.

Vecinos de una parte de La Aurora, en Ulloa de Heredia, enfrentarán un corte de electricidad programado este domingo 17 de agosto, entre las 7:30 a. m. y las 4:30 p. m., debido a trabajos de mantenimiento preventivo por parte de la Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL).

La suspensión del servicio afectará parcialmente la comunidad de La Aurora, específicamente en el sector frente a la casa D-16, desde la escuela 100 metros oeste, 400 metros sur y 25 metros este.

Solo casas de habitación se verán impactadas, mientras que las empresas ubicadas en el área no serán afectadas.

Los usuarios pueden consultar el detalle de los cortes y verificar si su propiedad está dentro de las áreas afectadas en el sitio oficial de la CNFL.

