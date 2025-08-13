Cortes de luz en Desamparados, Alajuela y Goicoechea por trabajos de CNFL este 14 de agosto

CNFL realizará cortes de luz en San José, Alajuela y Goicoechea el 14 de agosto por labores de mantenimiento y obras.

Vecinos y comercios de distintos cantones enfrentarán interrupciones eléctricas el jueves 14 de agosto por trabajos programados de la Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL).

Las labores se desarrollarán entre las 7:30 a. m. y las 5 p. m., según el área. Incluyen proyectos empresariales, mantenimiento preventivo y obras por contrato.

En Desamparados, específicamente en San Antonio y La Colina, la suspensión irá de 7:30 a. m. a 5 p. m. por extensión de líneas.

El sector afectado abarca desde el Centro de Salud Integral Montenegro hasta el comercio Costa Rica Travel In Paradise Group Tour, incluyendo varias avenidas y calles como la 66, 68, 79, 77A y 58A, además de zonas cercanas al Parque La Colina, calle Las Mercedes y rutas como la Nacional 210.

También en Desamparados, distrito de San Miguel Higuito, la interrupción será parcial y se efectuará de 8 a. m. a 2 p. m. por mantenimiento preventivo. Únicamente se verá afectada calle San Martín Oeste, con impacto en viviendas del sector.

En Alajuela, distrito Central de La Guácima, el corte se debe a relocalización de postería en las cercanías de la Escuela Las Vueltas. Iniciará a las 8 a. m. y se prolongará hasta las 3 p. m., afectando viviendas, la iglesia Las Vueltas y el comercio Súper Los Mangos #2.

En Goicoechea, barrio Calle Blancos, la interrupción será de 8 a. m. a 3 p. m. por instalación de postes y traslado de líneas secundarias frente a los Tribunales de Justicia.

Los usuarios pueden consultar el detalle de los cortes y verificar si su propiedad está dentro de las áreas afectadas en el sitio oficial de la CNFL: https://www.cnfl.go.cr/servicios/autogestion/suspensiones.

