El País

Cortes de luz en Desamparados, Alajuela y Goicoechea por trabajos de CNFL este 14 de agosto

Interrupciones eléctricas por trabajos de CNFL impactarán comercios y viviendas en varios cantones

EscucharEscuchar
Por Silvia Ureña Corrales
Parece que aquellos vivillos que se pegan directamente a los cables eléctricos en los postes de luz de la Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL) para robar energía tiene sus días contados con la llegada de un nuevo sistema que blinda completamente los cables
CNFL realizará cortes de luz en San José, Alajuela y Goicoechea el 14 de agosto por labores de mantenimiento y obras. (Cortesía)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaSUCCNFLCortes de luzCortes de electricidad
Silvia Ureña Corrales

Silvia Ureña Corrales

Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.