Cortes de luz programados afectarán sectores de Curridabat, La Unión y La Guácima este 13 de agosto

Tres cantones de San José, Cartago y Alajuela enfrentarán cortes de luz el 13 de agosto por obras de la CNFL.

La Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL) anunció suspensiones del servicio eléctrico para el miércoles 13 de agosto de 2025 en puntos de Curridabat, Concepción de La Unión y La Guácima de Alajuela, debido a trabajos de extensión de líneas, relocalización de postería y mantenimiento preventivo.

En Curridabat, San José, el corte se realizará de 7:30 a. m. a 5 p. m. por labores de proyectos empresariales.

El área afectada abarca desde el Comercio Central Market Curridabat, 700 metros hacia el sur sobre transversal 95, continuando por la ruta nacional 221 y calle 97 hasta Balanzas y Romanas Costa Rica. También se incluyen las avenidas 40, 42, 42A, 44, 46, 36, 36A y calles 95, 95A, 97 y la ruta nacional 215.

Entre los sitios de referencia se encuentran Pequeño Mundo, Taco Bell, AMPM, Banco Popular, BN, Condominio Mallorca, Librería Católica San Antonio, Tigo y la Municipalidad de Curridabat.

En Concepción, La Unión, Cartago, el servicio se suspenderá de 8 a. m. a 4 p. m. para reubicar postería. El sector afectado se extiende 300 metros al sur del Hospital Chacón Paut e incluye viviendas, Súper La Cima y Escuela La Cima.

En La Guácima, Alajuela, también de 8 a. m. a 4 p. m., se ejecutará mantenimiento preventivo en calle Limonal, cruzando la ruta 27 y afectando puntos como Rancho San Miguel, Finca La Flora y Taller Pio.

