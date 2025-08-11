Cortes de luz afectarán Tirrases, Zapote y San Vicente este martes

Tres sectores de San José estarán sin electricidad el 12 de agosto por trabajos de la CNFL. Foto de Jorge Castillo. En la Foto : Nestor Rodriguez

La Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL) suspenderá el servicio eléctrico este martes 12 de agosto en sectores de Curridabat, San José y Moravia debido a trabajos de conversión de tensión, relocalización de postería y mantenimiento preventivo.

En Tirrases de Curridabat, la interrupción se realizará de 7:30 a. m. a 5 p. m.

El corte abarcará desde el Comercial Pamela 400 metros hacia el sur sobre calle Las Mercedes hasta el CECUDI El Cometa y alrededores; así como desde el mismo punto 400 metros al sureste por calle 113 hasta el Ebáis de Tirrases, incluyendo cuadrantes entre avenidas 70 y 72 y calles 111A, 111B, 113 y 113A.

Entre los sitios afectados se encuentran Xcon, Verdulería La Bendición, Creaciones Abdías, Ferretería Pamela, Fundación Casa de los Niños, CECUDI y casas de habitación.

En Zapote, el corte será de 8 a. m. a 4 p. m. para facilitar la relocalización de postería frente a la iglesia católica.

El área incluye la Plaza Zapote, el estadio, el colegio Rodrigo Facio, comercios como Muebles Ulloa, Pollolandia, Banco Nacional de Sangre, así como viviendas.

En San Vicente de Moravia, el mantenimiento preventivo se desarrollará de 8 a. m. a 4:30 p. m. y afectará todo el residencial La Torre.

La CNFL recomienda a los vecinos tomar previsiones y desconectar sus aparatos eléctricos para evitar daños cuando se restablezca el servicio.

Para más información sobre cortes programados, visite:https://www.cnfl.go.cr/servicios/autogestion/suspensiones

