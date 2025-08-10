El País

Cortes de luz afectarán esta zona de San José este lunes 11 de agosto

Barrio México tendrá corte de electricidad de nueve horas este lunes por mantenimiento de la CNFL

Por Damián Arroyo C.
Corte de luz en Barrio México, San José, dejará sin servicio a 58 abonados este lunes 11 de agosto. (Rafael Pacheco)







