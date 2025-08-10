Cortes de luz afectarán esta zona de San José este lunes 11 de agosto

Corte de luz en Barrio México, San José, dejará sin servicio a 58 abonados este lunes 11 de agosto.

Unos 58 abonados de Barrio México, en San José, estarán sin electricidad este lunes 11 de agosto debido a trabajos de mantenimiento preventivo programados por la Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL).

La suspensión será de 7:30 a. m. a 4:30 p. m. y abarcará el sector de Barrio Claret, desde la iglesia hacia el sur, 100 metros. Las áreas incluyen principalmente casas de habitación.

La CNFL informó que las personas cercanas al sector afectado podrían experimentar perturbaciones o cortes momentáneos de energía durante el horario de labores.

El mantenimiento forma parte de las obras preventivas para garantizar la continuidad y seguridad del servicio eléctrico en la capital.

Para más información sobre cortes programados, visite: https://www.cnfl.go.cr/servicios/autogestion/suspensiones

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La información fue investigada y seleccionada por un periodista y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.