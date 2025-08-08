Atención conductores: no usar este dispositivo puede significar una multa de ¢123.000

Entre enero y julio, Tránsito impuso 4.046 multas por no usar cinturón o distraerse al volante en Costa Rica.

En Costa Rica, entre enero y julio de este año, cada 70 minutos un conductor fue sancionado por no utilizar el cinturón de seguridad o por realizar otras actividades al volante.

Según datos de la Policía de Tránsito, se emitieron 4.046 boletas en total por estas infracciones.

De ese número, 2.176 conductores fueron multados con ¢123.000 por no llevar el cinturón mientras conducían.

Otros 895 casos correspondieron a choferes que permitieron que alguno de sus pasajeros viajara sin este dispositivo de seguridad.

Asimismo, la distracción más frecuente fue el uso del celular sin dispositivo de manos libres o con el teléfono en la mano. La multa para estas conductas es también de ¢123.000.

El subdirector de la Policía de Tránsito, Martín Sánchez Agüero, advirtió que este tipo de imprudencias aumenta durante fines de semana largos, como el programado del 15 al 17 de agosto, cuando muchas personas viajan con mascotas en el regazo, comen, toman fotos o buscan direcciones en dispositivos mientras conducen. Todas estas acciones son sancionables.

La autoridad también recordó que sobrecargar el vehículo implica riesgos adicionales, ya que algunos ocupantes podrían viajar sin cinturón o, en el caso de menores, sin el dispositivo de retención infantil.

