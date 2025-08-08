El País

Atención conductores: no usar este dispositivo puede significar una multa de ¢123.000

Más de 4.000 boletas se emitieron en siete meses por infracciones que ponen en riesgo la seguridad vial

Por Damián Arroyo C.
Oficial de la Policía de Tránsito en Costa Rica verifica documentos de un conductor detenido en un operativo de control en carretera.
Entre enero y julio, Tránsito impuso 4.046 multas por no usar cinturón o distraerse al volante en Costa Rica. (Alonso Tenorio)







