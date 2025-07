Atención motociclistas: no usar este dispositivo puede significar una multa de ¢61.000

Durante el primer semestre de 2025, 3.856 motociclistas fueron sancionados por no utilizar ropa reflectante, como lo exige la Ley de Tránsito. Esto equivale a una multa de ¢61.000 por persona, con un promedio de 21 sanciones diarias, es decir, casi una por hora.

Según datos de la Policía de Tránsito, estos conductores forman parte del grupo más vulnerable en carretera. Entre enero y junio se registraron 165 muertes de motociclistas en el sitio del accidente, de un total de 307 fallecimientos viales.

Tránsito comentó que entre los argumentos más frecuentes para evitar el uso de indumentaria reflectante destacan: que les hace perder “estilo”, que no sirve durante el día, que es costosa o simplemente se olvida. Sin embargo, esta resistencia reduce la visibilidad, especialmente en condiciones como lluvia, neblina, sombra de árboles, túneles o durante el amanecer y atardecer.

Martín Sánchez Agüero, subdirector de la Policía de Tránsito, explicó que el reglamento no contempla excepciones según las condiciones de luz.

Afirmó que sería inviable exigir el chaleco solo en momentos oscuros y que su uso es obligatorio tanto de día como de noche.

El funcionario también enfatizó que si bien no siempre el motociclista es responsable de los accidentes en que se ve involucrado, no usar chaleco reflectante puede incrementar el riesgo de ser atropellado o no visto por otros conductores.

Agregó que el chaleco cuesta cerca de ¢3.000, lo que representa aproximadamente 20 veces menos que la sanción económica. A pesar de que muchas personas dependen de la motocicleta como herramienta de trabajo, persiste el rechazo hacia esta medida de seguridad.

