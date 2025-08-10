El País

Cortes de luz afectarán Liberia y Nandayure este lunes 11 de agosto

Vecinos de Liberia y Nandayure estarán sin electricidad este lunes por obras del ICE

EscucharEscuchar
Por Damián Arroyo C.
Aserrí; Racionamientos electricos; Apagones; ICE; Empresas eléctricas; Suministro eléctricode; Electricidad
ICE interrumpirá el servicio en sectores de Guanacaste por labores preventivas, con cortes desde las 8 a. m. (Rafael Pacheco Granados)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaCortes de luzCortes eléctricosCortes de electricidadGuanacasteICE
Damián Arroyo C.

Damián Arroyo C.

Editor de Inteligencia Artificial y periodista en La Nación desde 2007. Ha sido Jefe de producción audiovisual y fotografía, editor web y community manager. Se especializa en IA aplicada al periodismo. Licenciado en periodismo con énfasis en producción de medios, con estudios en producción audiovisual y gerencia de proyectos.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.