Cortes de luz afectarán Liberia y Nandayure este lunes 11 de agosto

El Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) realizará trabajos de mantenimiento en Liberia y Nandayure, provincia de Guanacaste, que dejarán sin servicio eléctrico a varios sectores durante la mañana y parte de la tarde de este lunes 11 de agosto.
En el cantón de Liberia, la suspensión afectará a los vecinos de barrio Guadalupe entre las 8 a. m. y la 1 p. m. Por su parte, en Nandayure, el corte se aplicará en el sector norte de Cacao, desde las 8 a. m. y hasta las 2 p. m.
La institución recordó a la población tomar previsiones, desconectar aparatos eléctricos y evitar manipular el tendido durante los trabajos.
Estas interrupciones forman parte de labores preventivas para garantizar la continuidad y calidad del suministro eléctrico en la región.
Los detalles de las zonas específicas y actualizaciones pueden consultarse en el sitio oficial del ICE: Consulte aquí las suspensiones programadas.
*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La información fue investigada y seleccionada por un periodista y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.