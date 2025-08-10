Cortes de luz afectarán Liberia y Nandayure este lunes 11 de agosto

ICE interrumpirá el servicio en sectores de Guanacaste por labores preventivas, con cortes desde las 8 a. m.

El Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) realizará trabajos de mantenimiento en Liberia y Nandayure, provincia de Guanacaste, que dejarán sin servicio eléctrico a varios sectores durante la mañana y parte de la tarde de este lunes 11 de agosto.

En el cantón de Liberia, la suspensión afectará a los vecinos de barrio Guadalupe entre las 8 a. m. y la 1 p. m. Por su parte, en Nandayure, el corte se aplicará en el sector norte de Cacao, desde las 8 a. m. y hasta las 2 p. m.

La institución recordó a la población tomar previsiones, desconectar aparatos eléctricos y evitar manipular el tendido durante los trabajos.

Estas interrupciones forman parte de labores preventivas para garantizar la continuidad y calidad del suministro eléctrico en la región.

Los detalles de las zonas específicas y actualizaciones pueden consultarse en el sitio oficial del ICE: Consulte aquí las suspensiones programadas.

