Prepárese: cortes de luz afectarán a Limón este sábado

Vecinos de Río Frío de La Esperanza, en el cantón de Pococí, provincia de Limón, enfrentarán la suspensión del servicio eléctrico este sábado 9 de agosto.

El corte se debe a labores programadas de mantenimiento por parte del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE).

LEA MÁS: Cortes de luz en Curridabat este sábado 9 de agosto: tome nota de los horarios

La interrupción se extenderá desde las 7 a. m. hasta las 3:30 p. m.

Para consultar más detalles sobre las suspensiones programadas, puede ingresar a:https://www.iceelectricidad.com/wps/portal/electricidad/Hogar/suspensiones-electricas/suspensiones-programadas/

LEA MÁS: Estas son las marcas de carros que más decepcionan a sus dueños, según Consumer Reports: ¿Usted está de acuerdo?

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de una agencia de noticias y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.