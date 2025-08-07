Cortes de luz este viernes en sectores de Limón y Pérez Zeledón: tome nota de los detalles

ICE suspenderá el servicio eléctrico en Guápiles y San Isidro de El General este viernes 8 de agosto por obras en la red.

El Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) suspenderá temporalmente el servicio eléctrico este viernes 8 de agosto de 2025 en dos regiones del país, como parte de labores de reubicación de infraestructura y mantenimiento de redes.

En la provincia de Limón, la interrupción afectará la localidad de La Colonia Calle Estándar, en Guápiles, Pococí. En este sector, los trabajos de reubicación de postes obligarán a suspender el servicio entre las 4:30 a. m. y las 7 a. m.

Por su parte, en la provincia de San José, el corte afectará a la comunidad de La Ceniza, ubicada en San Isidro de El General, Pérez Zeledón. En esta zona, el mantenimiento del sistema eléctrico requerirá la suspensión del suministro desde las 8 a. m. hasta la 1 p. m.

Para consultar más detalles sobre las suspensiones programadas, puede ingresar a: https://www.iceelectricidad.com/wps/portal/electricidad/Hogar/suspensiones-electricas/suspensiones-programadas/

