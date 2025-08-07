El País

Cortes de luz este viernes en sectores de Limón y Pérez Zeledón: tome nota de los detalles

El ICE ejecutará labores en la red eléctrica que requieren suspensiones temporales en Guápiles y San Isidro

Por Silvia Ureña Corrales
ICE suspenderá el servicio eléctrico en Guápiles y San Isidro de El General este viernes 8 de agosto por obras en la red.
ICE suspenderá el servicio eléctrico en Guápiles y San Isidro de El General este viernes 8 de agosto por obras en la red. (Rafael Pacheco /Rafael Pacheco)







